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Президент Садыр Жапаров отдыхает не зря

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- Канат Кожоев
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Пока народ отмечал новогодние праздники, корпорация кыргызских фейкомётов работала на пределе возможностей, не отрываясь от компьютерной клавиатуры и не вылезая из интернета. Люди были заняты делом - отслеживали международное передвижение самолётов, изучали прайс-листы и судорожно искали ответ на вопрос: "А где Жапаров?"

Случается расстройство психики, при котором человек полностью утрачивает связь с реальностью и с маниакальным упорством выискивает доказательства каких-то своих предположений, гипотез и теорий. Кыргызские журналисты-расследователи вроде бы, к счастью, ничем подобным не страдают. Однако день за днём, час за часом выкладывать в интернет одну и ту же информацию, якобы компрометирующую первых лиц государства… Это уже явный перебор.

Не успел Садыр Жапаров стать президентом, как на него обрушился шквал критики "независимых" (читай – прозападных) СМИ. За что критиковали? За какие-то недостойные президента поступки? Нет! На полном серьёзе обсуждали одежду и обувь его и его супруги, пытались скалькулировать стоимость его планшета, упрекали, что он ездит не на той машине и не по тем дорогам.

Прошлый, 2024 Новый год дал повод для зависти жителям многих других государств: президент Жапаров обратился к народу с поздравительной речью, лихо скатившись на лыжах по горному склону. Но доблестным кыргызским "кетсинизаторам" и тогда не спалось спокойно. Обсудили, осудили, обвинили президента в пиаре… Вопрос: кто же тебе-то мешает пиариться? Кто мешает показать такую же превосходную спортивную форму?

По поводу формы (лыжного костюма и снаряжения) к Жапарову тоже были претензии. Не просто, дескать, пиарится, а натурально издевается над простыми гражданами Кыргызстана, хвастаясь вещами, которые они не в состоянии купить. Щёлк-щёлк кнопками калькулятора: примерная стоимость горнолыжного обмундирования такая-то…

И снова вопрос: кто мешает? Тебе, крутому "независимому" блогеру (неплохо, кстати, живущему на зарубежные подачки) – кто не даёт купить, к примеру, плавки (это обойдётся явно дешевле, чем лыжный костюм) и показать мастер-класс в каком-нибудь бассейне?

На президентском лыжном снаряжении исследовали каждую ниточку. Обсудили со всех сторон. Вроде к середине года успокоились. А тут на новогодние каникулы Садыр Жапаров снова подкинул тявкающим очередную кость: взял да и улетел куда-то. И не доложился ни тому, ни другой, ни третьим. Не посоветовался. Вот беда-то!

"Мы уже две недели не видим президента", - ехидничает "независимая" журналистка Лейла Саралаева. Её мы, кстати, тоже давно не видим. И где (а главное – с какой целью) она находится сейчас – никому не известно. Как поет Розенбаум, "лишь вчера согнали её там, а она уже сегодня тут". Полгода назад сбежала из родного Кыргызстана в Грузию, а теперь вроде бы вещает уже из Армении. С песнями, плясками и новогодними фейерверками. Но на президента покинутой ею страны обижается: "позволил себе" уехать на отдых за границу.

В особо сложные для "кетсинизаторов" времена они, оказывается, объединяются. Сбиваются в стаи, чтобы поддакивать друг другу и сообща клевать недосягаемую жертву. Темиров со товарищи, сменяя друг друга, красными от недосыпа глазами следят за самолётами, регулярно отписываясь в эфире: взлетел… приземлился… снова взлетел… Очень переживают, что не дотягиваются понаставить "жучков" в номерах отелей, где останавливается президент. И прямо-таки по-детски ликуют, когда удаётся заполучить фото Жапарова с руководителем российского Сбербанка и Омурбеком Бабановым.

Жапаров, между прочим, всё в том же прошлогоднем лыжном костюме. А как он, интересно, должен был одеться на алтайской горнолыжной базе?

Далее эти сенсации разлетаются по оппозиционным информагентствам, и каждый уважающий себя "независимый" начинает смаковать их, брызгая слюной и клеймя президента несмываемым позором…

Давайте начистоту. От саралаевского, скажем, отдыха в Армении Кыргызстану пользы никакой. А вот куда и зачем летал Садыр Жапаров – вопрос своевременный.

В августе 2024 года, если кто забыл, был презентован масштабнейший горнолыжный проект "Три вершины". Тогда гендиректор французской строительной компании Паскаль де Тьерсан обмолвился, что у кластера есть все возможности стать самым крупным горнолыжным курортом в Центральной Азии. Проект предусматривает создание почти пяти тысяч рабочих мест, почти 150 миллионов евро налоговых отчислений. Это, по сути, второй "Кумтор" - только созданный и функционирующий на равноправной, справедливой основе. Первых гостей "Три вершины" готовятся принять уже к концу наступившего года.

Так что президент, в отличие от журналистки Саралаевой, путешествует не ради зарубежных фейерверков. И отпуск Жапаров проводит не попивая водку и не попевая песни собственного сочинения под гитарный аккомпанемент. Он проводит "разведку боем" и "сверяет часы" с зарубежными партнёрами и инвесторами. Осматривая горнолыжные базы (в том числе и всемирно известный туркомплекс "Манжерок" на Алтае), набирается впечатлений и полезных деталей, которые можно будет воплотить в "Трёх вершинах".

Как рядом с ним оказался бизнесмен и бывший премьер-министр Бабанов? Последнее время Омурбек Токтогулович особо не светится. Его имя если и мелькает в СМИ, то лишь по положительным поводам. Вкладывает деньги в развитие кыргызской экономики, благородно отказывается в суде от претензий к очернившему его журналисту… Бабанов, по сути, занят сейчас тем же, что и Садыр Жапаров: поиском инвесторов для всяческого развития государства. И у него это неплохо получается. Так что иронично-язвительные замечания некоторых "независимых", называющих Бабанова потенциальным премьером, не лишены под собой реальной почвы.

Резюмируя всё сказанное, остаётся только посоветовать бдительным расследователям успокоиться, расслабиться и потихоньку готовиться к Ноорузу, раз уж январский Новый год сами себе испортили.


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URL: https://www.vb.kg/442191
Теги:
Омурбек Бабанов, Садыр Жапаров, президент, стратегия развития, Кыргызстан, Отпуск, самолеты, журналисты
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