Урматбек Самаев стал замом полпреда президента в Джалал-Абадской области

Самаев Урматбек Обозбекович назначен заместителем полномочного представителя президента КР в Джалал-Абадской области.

Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров КР Адылбек Касымалиев.

Напомним, 17 апреля 2023 года мэра Токмока Урмата Самаева задержали по подозрению в организации устойчивой коррупционной схемы на муниципальном предприятии "Токмок Жылуулук". Позже Самаев оплатил 25 млн сомов ущерба, нанесенного государству, и был выпущен на свободу. 13 января 2025 года судебная коллегия Верховного суда Кыргызстана рассмотрела уголовное дело бывшего мэра Токмока Урмата Самаева, и судьи вынесли оправдательный приговор.

Урматбек Самаев трудовую деятельность начал в 2006 году тренером по боксу в спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва в Караколе. Имеет прозвище Чемпион.

В 2016 году Самаев стал депутатом от фракции "Кыргызстан", и вошел в комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

В январе 2019 года его имя фигурировало в деле о перестрелке контрабандистов на границе с Казахстаном, но позже в отношении него дело прекратили.