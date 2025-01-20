Погода
$ 87.45 - 87.85
€ 89.83 - 91.01

Урматбек Самаев стал замом полпреда президента в Джалал-Абадской области

321  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Самаев Урматбек Обозбекович назначен заместителем полномочного представителя президента КР в Джалал-Абадской области.

Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров КР Адылбек Касымалиев.

Напомним, 17 апреля 2023 года мэра Токмока Урмата Самаева задержали по подозрению в организации устойчивой коррупционной схемы на муниципальном предприятии "Токмок Жылуулук". Позже Самаев оплатил 25 млн сомов ущерба, нанесенного государству, и был выпущен на свободу. 13 января 2025 года судебная коллегия Верховного суда Кыргызстана рассмотрела уголовное дело бывшего мэра Токмока Урмата Самаева, и судьи вынесли оправдательный приговор.

Урматбек Самаев трудовую деятельность начал в 2006 году тренером по боксу в спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва в Караколе. Имеет прозвище Чемпион.

В 2016 году Самаев стал депутатом от фракции "Кыргызстан", и вошел в комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

В январе 2019 года его имя фигурировало в деле о перестрелке контрабандистов на границе с Казахстаном, но позже в отношении него дело прекратили.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442200
Теги:
назначение, Кыргызстан, Урматбек Самаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  