КР планирует впервые выпустить суверенную облигацию на $1,7 млрд в Гонконге

Кыргызстан планирует впервые выпустить суверенную облигацию на сумму $1,7 млрд в Гонконге, сообщил министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков в эксклюзивном интервью China Daily 13 января после его участия в Азиатском финансовом форуме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Интервью министра экономики и коммерции Бакыта Сыдыкова:

"Мы рассматриваем международный рынок капитала как важный и перспективный источник финансирования для нашей страны. Объем предполагаемой эмиссии составляет около 1,7 миллиарда долларов, а ориентировочный срок погашения, согласно ранее объявленным данным, составляет примерно 10 лет. Это будет первый выход страны на международный рынок. В рамках подготовки мы активно работаем над улучшением наших суверенных рейтингов, а также тесно сотрудничаем с консультантами и банками, которые оказывают нам поддержку. Кроме того, мы провели несколько информационных мероприятий в формате роуд-шоу, часть из которых состоялась в Гонконге. Мы рассматриваем Гонконг не только как традиционный финансовый центр азиатского региона, но и как значимого игрока на мировой арене. Мы стремимся использовать статус Гонконга как финансового центра для привлечения большего интереса со стороны инвесторов, а также для их расширения и диверсификации."

Оригинал интервью доступен по [ссылке](https://www.chinadailyhk.com/hk/article/602519).