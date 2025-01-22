Из Испании в КР экстрадирован обвиняемый в крупном мошенничестве

Генеральная прокуратура КР при взаимодействии с Министерством внутренних дел успешно завершила процедуру экстрадиции гражданина Кыргызской Республики из Испании, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере на сумму порядка 60 млн. сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, экстрадиция стала возможной благодаря активному взаимодействию и международному сотрудничеству с испанскими правоохранительными органами.

Генеральная прокуратура КР в рамках исполнения международных договоров продолжает активную работу по экстрадиции лиц, находящихся в международном розыске, в целях привлечения их к уголовной ответственности.