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В Кочкоре здание детского сада незаконно передали в частную собственность

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В ходе проверки, проведенной прокуратурой Кочкорского района Нарынской области, установлено, что ответственные должностные лица Кош-Добонского айыл окмоту (в настоящее время Ормон-Ханский айыл окмоту) и Кочкорского районного управления регистрации прав на недвижимое имущество, используя свое должностное положение, передали земельный участок и здание детского сада в частную собственность. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

"По данному факту прокуратурой района возбуждено уголовное дело по статье 337 Уголовного кодекса (злоупотребление должностным положением), расследование которое передано в СС ОВД Кочкорского района.

Вместе с тем, в судебные органы подано исковое заявление о признании недействительным документа, устанавливающего право частной собственности на земельный участок и здание детского сада, которое в настоящее время находится на рассмотрении суда.

Органами прокуратуры продолжается работа по возврату социальных объектов, незаконно переданных частным лицам".


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URL: https://www.vb.kg/442269
Теги:
детский сад, Кочкорский район
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