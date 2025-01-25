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Суд заблокировал указ Трампа об ограничении гражданства по праву рождения

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Суд в Сиэтле на 14 дней заблокировал указ Трампа о запрете выдачи гражданства родившимся на территории США детям мигрантов. Старший окружной судья США Джон Кофинур назвал указ президента "антиконституционным", передает корреспондент Podrobno.uz.

"За более чем четыре десятилетия работы судьей я не встречал вопроса с настолько очевидным нарушением Конституции, как в этом случае. Это вопиюще неконституционный указ", - заявил Кофинур.

Временный запрет распространяется на всю территорию США, не позволяя указу вступить в силу.

Документ, подписанный Дональдом Трампом в первый день его президентского срока, должен был вступить в силу 19 февраля. Он направлен на ограничение гражданства для детей, рожденных на территории США, что, по мнению администрации, должно было положить конец так называемому "родильному туризму".

Однако указ вызвал бурную критику со стороны правозащитников и юристов, которые указали на его несоответствие 14-й поправке к Конституции США. Эта поправка гарантирует гражданство каждому, кто родился на территории страны. Чтобы оспорить указ, в суд подали иск более 20 штатов.

Источник: podrobno.uz


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URL: https://www.vb.kg/442288
Теги:
новорожденный, суд, США, Дональд Трамп
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