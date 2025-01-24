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Как "Ак бала" создает гармонию между дошкольным и школьным обучением

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- Назгуль Абдыразакова
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Руководитель учебно-воспитательного комплекса "Ак бала" Сотникова Татьяна Михайловна и её команда с 1995 года воплощают в жизнь комплексную модель образования, совмещая детский сад и начальную школу. За более чем два десятка лет работы им пришлось столкнуться с многочисленными вызовами, но они стойко преодолели экономические кризисы и нестабильность, сохраняя здание и обеспечивая детям стабильное и качественное воспитание. В интервью изданию vb.kg Татьяна Михайловна рассказывает о том, как удалось сохранить учреждение, адаптироваться к изменениям и при этом обеспечить детям не только образование, но и заботу, которая оставляет след в их сердцах на всю жизнь.

Татьяна Михайловна, в этом году у вас юбилей. Как вы оцениваете пройденный путь?

Да, в этом году у нас юбилей. Мы работаем с 1995 года, и за эти годы пережили множество трудностей и изменений. Мы начинали с небольшого детского сада, а сейчас превратились в учреждение, которое совмещает в себе как детский сад, так и начальную школу. Конечно, путь был нелегким, но мы гордимся тем, что нам удалось сохранить здание и обеспечить детям стабильное воспитание и образование.

Как вам удалось сохранить здание, в котором вы работаете, несмотря на все трудности?

Здание было построено в 1979 году как детский сад, и когда наше ведомство обанкротилось в конце 80-х годов, мы остались без финансирования. В какой-то момент нам предложили перейти на самофинансирование и это стало для нас настоящим вызовом. Мы не знали, как работать в таких условиях, не было ни подсказок, ни инструкций.

Именно Гайша Жусупбековна Ибрагимова, ставшая первым пионером частного образования в Кыргызстане, убедила нас принять этот шаг. По её совету мы решили перейти на самофинансирование, когда лишились государственной поддержки. Сегодня мы гордимся тем, что являемся одними из первых в стране, кто начал развивать частное образование.

Благодаря её вере в нас и её наставлениям мы приняли этот трудный шаг, и с тех пор ни один день здание не было закрыто. Мы продолжали работать, несмотря на финансовые трудности, и всегда пытались обеспечить детям комфортные условия.

Почему вы решили преобразовать детский сад в школу?

Когда началась перестройка и открылись рынки, люди стали меньше рожать, и в детских садах стало заметно меньше детей. В нашем саду очередь была, но в итоге осталось всего 50 детей. В другой детский сад, который был в ведении министерства транспорта, остались лишь 10 детей. Ситуация стала настолько сложной, что нам пришлось принять решение о преобразовании детского сада в школу. Нам нужно было выжить, и этот шаг был необходим для того, чтобы продолжать работать. В какой-то момент мы оставили только начальную школу и детский сад в одном здании. Места было мало, но мы смогли организовать два образовательных направления в одном учреждении. Это было непросто, но мы понимали, что это спасет наш детский сад и позволит нам продолжать работать.

Как пандемия повлияла на вашу работу?

Пандемия оказала на нас большое влияние. Мы не работали целых полгода, и за этот период утратили много детей, потому что родители боялись приводить их в детский сад из-за опасности инфекции. Мы полностью закрылись, и сотрудники сидели дома без зарплаты. Это было очень тяжело, потому что все наши доходы зависели от поступлений от родителей, а когда количество детей резко сократилось, мы оказались в сложной финансовой ситуации. После того как ограничения начали ослабевать, мы столкнулись с проблемой - люди все равно не спешили возвращать детей в сад, а некоторые даже решили не приводить их вообще. На восстановление потребовался целый год. Лишь в этом году группы начали заполняться, и мы постепенно вернулись к обычному режиму работы. Это был трудный период для нас, и мы очень переживали за будущее учреждения.

Каким образом вы справлялись с финансовыми трудностями в период перехода на самофинансирование?

Когда мы перешли на самофинансирование, у нас не было никакой поддержки от государства. В то время финансирование было крайне ограничено, и мы были вынуждены полностью полагаться на себя. Мы экономили на всем, что могли. Например, обои клеили сами, проводили ремонты своими силами, занимались уборкой и поддержанием здания в хорошем состоянии. В процессе работы мы перекрыли крышу, построили стадион, обновили брусчатку, проводили мелкие ремонты, меняли системы отопления и канализации. Мы всё делали своими силами и за счет собственных средств. С самого начала мы решили, что будем содержать это здание и работать для детей, и ни в один момент не думали о закрытии. Для нас главное было, чтобы дети не остались без образования и воспитания. Мы знали, что трудности преодолимы, если идти к своей цели.

Как вам удается поддерживать качество питания детей на высоком уровне, несмотря на рост цен и экономические трудности?

Несмотря на трудности, мы стараемся делать всё возможное для наших детей. Да, времена сейчас непростые: повышение оплаты за коммунальные услуги, рост цен на продукты питания - всё это создает дополнительные сложности. Но, несмотря на это, мы никогда не забываем о главном. Первым делом всегда заботимся о питании детей. Мы помним, что дети, находясь целый день в школе и в саду, должны получать полноценное питание, и мы обеспечиваем их трехразовым питанием с утра до вечера. При этом мы всегда стараемся закупать только качественные продукты. Например, сливочное масло - только 82,5% жирности, чтобы еда была вкусной и калорийной. Наше питание сбалансировано и разнообразно, ежедневно детям подаются салаты и компоты.

Как вы решаете вопрос с запасами на зиму?

У нас есть хороший подвал, где мы солим капусту и огурцы, замораживаем ягоды, фрукты и овощи. Всё это идет в питание детей в течение года, так что мы обеспечиваем их не только свежими продуктами, но и домашними заготовками, которые, как правило, намного вкуснее и полезнее покупных.

Какие особенности у образовательного процесса в вашем учреждении?

Учебный процесс у нас организован так, чтобы дети не только получали знания, но и развивались всесторонне. Каждый день начинается с зарядки, затем идут занятия, которые чередуются с физической активностью, чтобы дети не уставали. Мы уверены, что умственное развитие должно идти в гармонии с физическим.

Наши воспитанники активно участвуют в различных мероприятиях: театральных кружках, фестивалях, конкурсах по танцам и музыке, а также в спортивных и культурных праздниках. Они занимаются ушу и хореографией, что помогает раскрывать их творческий потенциал и строить уверенность в себе.

Мы всегда стремимся создать такую атмосферу, чтобы дети не только приобретали знания, но и развивали личные качества, такие как уверенность, способность работать в команде и раскрывать свои таланты. Кроме того, они часто выезжают на природу, посещают музеи и участвуют в увлекательных экскурсиях, что делает их школьную жизнь еще более насыщенной и интересной.

Как это помогает развитию личности ребенка?

Наши дети с трех лет начинают выступать на сцене. Они активно участвуют в утренниках, рассказывают стихи, исполняют танцы, участвуют в инсценировках. Мы считаем, что это помогает раскрыть личность ребенка, научить его уверенности и публичным выступлениям. К шестому классу дети уже настолько привыкли к сцене, что когда переходят в другие школы, им не хватает таких мероприятий.

Как вы работаете с детьми с инвалидностью?

Мы работаем по гуманной педагогике, которая предполагает уважение и поддержку каждого ребенка, независимо от его способностей. Например, у нас учится мальчик с диагнозом ДЦП. Мы всегда стараемся помочь таким детям, создать для них комфортные условия для обучения и общения. Наши обычные ученики с радостью помогают им, будь то в учёбе или в других аспектах жизни. Это учит их заботиться о других и развивает эмпатию.

Какие основные принципы работы школы?

Наши основные принципы - это доброта, забота о каждом ребенке и их развитие в гуманном ключе. Мы не стремимся воспитывать звёзд, а создаем условия для того, чтобы дети выросли хорошими, ответственными людьми. Наши выпускники уходят с чувством благодарности и тепла, и, даже если они сталкиваются с трудностями в других школах, они вспоминают нашу школу как место, где они научились не только учиться, но и любить, уважать, помогать.

Ваш подход к обучению основан на методике, привезенной из других стран?

Да, наш завуч Людмила Николаевна и наши учителя ездили на различные конференции, в том числе в Тбилиси, Минск и Москву, где изучали методику гуманной педагогики, которая активно используется и в России. Мы работаем по этой методике уже много лет и уверены, что она помогает нам развивать детей в гармонии и поддерживать их развитие на всех уровнях.

Расскажите пожалуйста, какие подходы вы используете, чтобы помочь детям, которые испытывают трудности в обучении? Как вы находите общий язык с такими детьми и помогаете им адаптироваться?

Мы всегда верим в каждого ребёнка, даже если он сталкивается с трудностями. Это помогает нам не терять надежду и подходить к каждому ребёнку с терпением и вниманием. Важно не только давать знания, но и поддерживать детей морально, чтобы они чувствовали уверенность. Мы стараемся понять потребности каждого ребёнка и индивидуально подходить к его обучению, обеспечивая комфортную атмосферу для учебы.

Как вы организуете взаимодействие с родителями таких детей? Какую роль играет их участие в процессе обучения, и как оно помогает детям чувствовать себя увереннее?

Мы активно сотрудничаем с родителями, проводя открытые уроки, где они могут увидеть, как их ребёнок учится и взаимодействует с окружающими. Это помогает родителям лучше понять потребности их ребёнка и дает возможность вовремя скорректировать подход к обучению. Такое взаимодействие укрепляет доверие и помогает ребёнку чувствовать поддержку и уверенность.

Мы проводим отчётные занятия в конце учебного года, где родителям показываем, чему научился ребёнок за год. Это позволяет не только увидеть результат, но и понять, как он усваивает материал. Родители могут быть уверены, что ребёнок не просто сидит за партой, но и развивается, проходя все этапы образовательного процесса.

Какие преимущества имеет ваша программа обучения для детей разных возрастных групп? Как она адаптируется под потребности и особенности каждого возраста, и как это помогает ребёнку двигаться от простого к сложному?

Наша программа построена по принципу от простого к сложному. Для каждой возрастной группы мы разрабатываем особые методические приёмы, которые соответствуют их развитию и потребностям. Ребёнок, начиная с младшей группы, постепенно осваивает новые знания и навыки, и к старшей группе он готов решать более сложные задачи. Мы делаем всё, чтобы этот процесс был плавным и последовательным, что способствует гармоничному развитию каждого ребёнка.

Как система обучения оправдывает себя?

Система, основанная на регулярных занятиях и внимании к каждому ребенку, полностью оправдывает себя. Мы стараемся обеспечить постоянный процесс обучения, где каждый урок имеет большое значение. Каждый день дает детям шанс усвоить новые знания и навыки, которые необходимы для их дальнейшего развития. Мы всегда напоминаем педагогам, что пропуск занятия – это потеря времени для ребенка. Ведь именно в этот час он должен был получить необходимые знания. Эта система позволяет детям развиваться гармонично и эффективно, предоставляя каждому учащемуся возможность максимально раскрыть свой потенциал.

Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать педагог, чтобы вдохновлять детей и помогать им раскрывать свои способности?

Нигматуллина Наталья Сергеевна - настоящая профессионал своего дела, которая работает с 1980 года. За эти годы она зарекомендовала себя как замечательный педагог, который не только передает знания, но и вдохновляет детей на достижения.

Все наши педагоги - это высококвалифицированные и талантливые специалисты, которые с любовью и преданностью подходят к каждому ученику. Они не только обучают, но и формируют характер, развивают творческий потенциал и помогают раскрывать внутренние способности детей. Благодаря таким учителям наша школа является местом, где каждый ребенок чувствует себя значимым и уверенным.

Возможно ли продолжение обучения до 9 класса?

Несмотря на то что многие родители просят продолжить обучение до 9 класса, это, к сожалению, не всегда возможно из-за ограничений в помещениях. Наши классы маленькие, и мы ограничены количеством пространства, что мешает нам расширить учебный процесс до старших классов. Однако, мы удовлетворены тем, что выпускники успешно переходят в другие школы, где легко адаптируются и продолжают учёбу на высоком уровне. Мы всегда отслеживаем, в какие школы переходят наши ученики, и следим за их дальнейшими успехами.

Какие успехи достигли ваши выпускники?

Мы гордимся своими выпускниками, которые добились больших успехов в различных областях. Множество наших учеников продолжили обучение и достигли высот, став известными личностями в разных странах. Некоторые из них стали известными докторами наук, юристами, дипломами, бизнесменами, а кто-то ушел в политику. Мы поддерживаем с ними связь и всегда рады видеть их успехи. Многие из наших выпускников продолжают работать за границей, и их достижения только подтверждают высокий уровень образования, которое они получили у нас.

Какие воспоминания ваши выпускники оставляют о школе?

Для нас нет большего удовлетворения, чем слова благодарности наших выпускников. Они часто возвращаются в школу, чтобы вспомнить свою учёбу и поблагодарить педагогов за знания и воспитание. Эти встречи очень тронут и вдохновляют нас, ведь для каждого педагога важнее всего увидеть, что его труд был оценён. Выпускники всегда говорят, что их годы обучения у нас были незабываемыми и что именно здесь они заложили основу для своего будущего. Эти тёплые слова и воспоминания - самый ценный результат нашей работы.


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URL: https://www.vb.kg/442298
Теги:
детский сад, образование, школа, Бишкек
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