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ФК "Дордой" проводит сборы в Казахстане

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- Самуэль Деди Ирие
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В рамках подготовки к предстоящему новому сезону 2025 года Премьер-лиги Кыргызстана ФК "Дордой" отправился в Алматы, чтобы провести предсезонный товарищеский матч против казахстанского ФК "Кайрат".

Результат оказался не в пользу кыргызской команды. ФК "Дордой" проиграл со счетом 3-1 казахстанской команде ФК "Кайрат".

Игроки, которые забили голы:

Жоау Паулу 11" (пен), Сатпаев 84, Жоржиньо 85. --- Мамиралиев 9"

Команда продолжит подготовку, проведя еще несколько предсезонных матчей, чтобы подготовиться к новому сезону.


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URL: https://www.vb.kg/442325
Теги:
Дордой, Казахстан, футбол, Кыргызстан
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