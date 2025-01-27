ФК "Дордой" проводит сборы в Казахстане

В рамках подготовки к предстоящему новому сезону 2025 года Премьер-лиги Кыргызстана ФК "Дордой" отправился в Алматы, чтобы провести предсезонный товарищеский матч против казахстанского ФК "Кайрат".

Результат оказался не в пользу кыргызской команды. ФК "Дордой" проиграл со счетом 3-1 казахстанской команде ФК "Кайрат".

Игроки, которые забили голы:

Жоау Паулу 11" (пен), Сатпаев 84, Жоржиньо 85. --- Мамиралиев 9"

Команда продолжит подготовку, проведя еще несколько предсезонных матчей, чтобы подготовиться к новому сезону.