На Иссык-Куле задержаны подростки, совершившие мошенничество с чеками

В Иссык-Кульском районе задержаны мошенники, обманывавшие владельцев магазинов через поддельные онлайн-чеки мобильных банкингов. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, 20 января в милицию поступили три аналогичных заявления от жителей города Чолпон-Ата и села Бостери. Заявители сообщили, что неизвестные лица совершили покупки в их магазинах, предъявив поддельные чеки через приложение мобильного банкинга, обманув их.

Пострадавшие понесли материальный ущерб на общую сумму 11 406 сомов.

Данные факты были зарегистрированы в ЕРП ОВД Иссык-Кульского района, и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 УК КР (мошенничество).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники айыльного отделения милиции села Бостери задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимый за кражу уроженец города Токмок Чуйской области, 2006 года рождения Э.Э., а также уроженка Иссык-Кульского района, 2006 года рождения И.Х.

На предварительном допросе подозреваемые полностью признали свою вину.

Ведется следствие.