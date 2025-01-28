В Бишкеке пройдет вечер поэзии, посвященный творчеству Сохраба Сепехри

Культурное представительство при посольстве Исламской Республики Иран в КР совместно с Национальным союзом писателей организуют вечер поэзии, посвящённый жизни и творчеству выдающегося иранского поэта и художника XX века Сохраба Сепехри.

Мероприятие состоится 29 января с 14:00 до 16:00 в здании Национального союза писателей Кыргызской Республики.

В рамках вечера пройдет презентация сборника стихов Сохраба Сепехри, переведенных на русский язык. Вход свободный.

Справка: Сохраб Сепехри (1928–1980) - выдающийся иранский поэт и художник, один из основоположников "белого стиха" в современной персидской поэзии. Его творчество оказало огромное влияние на развитие поэтического канона XX века. Сепехри оставил восемь сборников стихов, а также множество живописных и графических работ, которые хранятся в музеях мира.