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Инвестиционная привлекательность КР в современных геополитических условиях

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- Алина Мамаева
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Эксперты в Бишкеке обсудили перспективы Кыргызстана в плане привлечения иностранных инвестиций в горнодобывающую отрасль, в том числе с учетом международных геополитических и экономических тенденций.

Как отметила заведующая отделом по работе с промышленными предприятиями Управления промышленности Министерства экономики и коммерции КР Гульсина Кулматова, нынешняя геополитическая обстановка создает как риски так и возможности для развития горнодобывающей отрасли Кыргызстана. Сейчас республика сталкивается с необходимостью адаптации к изменяющимся внешним условиям. Несмотря на вызовы, одна из важнейших задач государства на сегодняшний день – это улучшение инфраструктуры, которая может повысить привлекательность страны для иностранных инвесторов, стимулируя развитие горнодобывающей промышленности.

"Горнодобывающая отрасль, как известно, играет важную роль в экономике нашей страны. Данный сектор обеспечивает значительную долю экспорта, налоговые поступления и создает новые рабочие места", - подчеркнула она в рамках круглого стола: "Вызовы и перспективы инвестиционной политики Кыргызстана в горнодобывающей отрасли в новых геополитических условиях".

По словам Кулматовой, сегодня у Кыргызстана есть возможность развивать стратегическое партнерство, как с отдельными странами, так и с крупными международными объединениями. При этом Евразийский экономический союз и другие интеграционные механизмы открывают дополнительные возможности для расширения внешней торговли и привлечения инвестиций.

"Однако для достижения лучших результатов государственные органы должны работать в тесном сотрудничестве с бизнес и экспертным сообществом, чтобы совместно создавать привлекательные условия для инвесторов, улучшать законодательство, поддерживать экологические стандарты и активно развивать инновации в горнодобывающем секторе. Внедрение инновационных технологий и цифровизация отрасли могут значительно повысить ее эффективность", - добавила представитель МЭК.

Ведущий специалист управления инвестиционной политики Национального агентства по инвестициям при президенте КР (НАИ ПКР) Феликс Жусубалиев сообщил, что создана рабочая группа, которая занимается проработкой вопросов в направлении благоприятного нормативно-правового регулирования и цифровизации, необходимых для обеспечения устойчивого развития.

В свою очередь о правовых инструментах, необходимых для реализации инвестиционных проектов в республике, нацеленных на защиту интересов, как инвесторов, так и государства рассказал ведущий специалист управления привлечения инвестиций и развития регионов НАИ ПКР Байыш Айдаралиев. По его словам, в рамках международного права Кыргызстану следует использовать комбинацию национальных и международных правовых норм для урегулирования споров и защиты интересов страны. Также необходим эффективный механизм разработки контрактов, где будут четко прописаны обязательства инвесторов в части экологической ответственности, социальных инвестиций и возврата ресурсов в случае нарушения условий. При этом важным фактором должно стать укрепление судебной системы и обеспечение прозрачности и справедливости при разрешении конфликтов с участием иностранных компаний.

Как отметил экономист, экс-директор Института Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества Кубат Умурзаков, для горнодобывающей отрасли необходима отдельная инвестиционная политика.

"В Кыргызстане есть концепции по инвестиционной политике. В нашем законодательстве имеются механизмы и инструменты, но они больше применимы к инвестициям общего плана – это промышленность, сельское хозяйство. Однако для инвестиционной политики в горнодобывающей отрасли нужен другой подход и соответственно отдельная концепция. При этом важно учитывать состояние мировых рынков и изменение цен на ресурсы, а также нынешнюю ситуацию в мировой экономике и геополитике. Сейчас в мире господствует, так называемый, ресурсный империализм. Многие страны, особенно крупные, стали по-другому оценивать значимость минералов, металлов, руд и так далее", - пояснил эксперт.

По его словам, Кыргызстан имеет серьезные запасы по многим ресурсам, добыча которых может позволить экономике страны развиваться более успешно. Но для этого необходима профессиональная оценка эффективности инвестиций в добывающей отрасли. Нужно понимать, что важнее – краткосрочные или долгосрочные выгоды, какова эффективность разработки данного месторождения, и какие будут последствия.

"Например, сейчас начато строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Это очень крупный проект. Проектов такого масштаба у нас еще не было. Кроме того он очень сложный. Нужно построить больше 20 туннелей, 20 или 30 мостов и так далее. При этом маршрут проходит через места, где обитают краснокнижные животные. ТЭО было разработано, но я в открытом доступе пока не видел, насколько оценены последствия реализации данного проекта. Приводятся лишь общие данные, что это позволит увеличить перевозку грузов, но у экономики есть и другие последствия. В процессе строительства будут создаваться карьеры, открываться какие-то рудники. Чтобы строительные материалы подвозить, нужно будет топливо и так далее. Это даст толчок развитию этих высокогорных районов, это большой плюс, но нужно правильно оценивать и отрицательный эффект, то есть надо сопоставлять, нужна нормальная взвешенная оценка", - добавил К. Умурзаков.

Мероприятие было организовано Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".


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URL: https://www.vb.kg/442397
Теги:
инвестиции, Кыргызстан
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