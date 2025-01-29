ГКНБ задержан врач Национального центра онкологии за вымогательства

ГКНБ КР в связи неоднократными обращениями граждан в адрес руководства ведомства на систематические поборы денежных средств в Национальном центре онкологии и гематологии при Министерстве здравоохранения КР, установлены факты систематического побора и получении денежных средств со стороны врачей данного центра.

Так, 28 января 2025 года в рамках возбужденного уголовного дела была задержана врач НЦОиГ при МЗ КР - С.М.П., которая на систематической основе получала денежные средства от 2000 до 20 000 сомов от пациентов за проведенные операции и медицинские услуги, предусмотренных на бесплатной основе онкобольным, а также за платные услуги, но без учета в регистратуре и выдачи квитанций. В результате обыска в кабинета врача были обнаружены и изьяты денежные средства в размере 119 000 сомов и 100 долларов США, полученные от пациентов. В ходе санкционированного видео наблюдения были получены многочисленные факты (эпизоды) получения взятки.

В рамках данного уголовного дела врач С.М.П. в порядке ст.96 УПК КР была водворена в СИЗО ГКНБ КР, продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных данному преступлению из числа работников НЦОиГ при МЗ КР.

ГКНБ КР напоминает, что в связи ужесточением законодательства в сфере противодействия коррупции, идет активная и целенаправленная работа по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в государственных и муниципальных органах страны.