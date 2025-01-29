Погода
$ 87.34 - 87.81
€ 90.77 - 91.78

ГКНБ задержан врач Национального центра онкологии за вымогательства

171  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ КР в связи неоднократными обращениями граждан в адрес руководства ведомства на систематические поборы денежных средств в Национальном центре онкологии и гематологии при Министерстве здравоохранения КР, установлены факты систематического побора и получении денежных средств со стороны врачей данного центра.

Так, 28 января 2025 года в рамках возбужденного уголовного дела была задержана врач НЦОиГ при МЗ КР - С.М.П., которая на систематической основе получала денежные средства от 2000 до 20 000 сомов от пациентов за проведенные операции и медицинские услуги, предусмотренных на бесплатной основе онкобольным, а также за платные услуги, но без учета в регистратуре и выдачи квитанций. В результате обыска в кабинета врача были обнаружены и изьяты денежные средства в размере 119 000 сомов и 100 долларов США, полученные от пациентов. В ходе санкционированного видео наблюдения были получены многочисленные факты (эпизоды) получения взятки.

В рамках данного уголовного дела врач С.М.П. в порядке ст.96 УПК КР была водворена в СИЗО ГКНБ КР, продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных данному преступлению из числа работников НЦОиГ при МЗ КР.

ГКНБ КР напоминает, что в связи ужесточением законодательства в сфере противодействия коррупции, идет активная и целенаправленная работа по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в государственных и муниципальных органах страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442398
Теги:
ГКНБ, Национальный центр онкологии, задержание, онкология, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  