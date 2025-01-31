Инвестиции в недра – экономика или геополитика?

Нынешняя геополитическая обстановка, в рамках которой Кыргызстан сталкивается с необходимостью адаптации к изменяющимся внешним условиям, создает как риски, так и возможности для развития горнодобывающей отрасли республики. В этой связи одна из важнейших задач государства на данный момент взвешенно подходить к вопросу привлечения инвестиций в стратегическую отрасль страны.

К такому выводу пришли участники круглого стола: "Вызовы и перспективы инвестиционной политики Кыргызстана в горнодобывающей отрасли в новых геополитических условиях".

Как отметил президент товарно-сырьевой биржи Евразийского союза Михаил Петров, в двух месторождениях Кыргызстана – в Ак-Тюзе и Кутессае – находится порядка 3% мирового запаса лантаноидов – редкоземельных металлов, которые используются в космических технологиях, оборонной промышленности, сотовой связи, медицинских приборах и т.д.

"Это наше национальное достояние, которое, на мой взгляд, нужно использовать в последнюю очередь, учитывая, что цена на данные ресурсы будет только расти. Будет катастрофой, если оно попадет не в те руки. К сожалению, сейчас есть предпосылки, что именно так и произойдет, что его за три копейки заберет какая-нибудь иностранная корпорация", - отметил спикер.

По его словам, предпосылки к передаче месторождений читаются в инициативе, связанной с переходом Кыргызстана от континентального (кодексного) права на английское (прецедентное) право: "Британское право всегда сводилась к одной простой вещи, у кого сила тот и прав. Поэтому играть в эти игры, да еще и на поле британского права – это потенциальная катастрофа для всей страны, для ее будущего".

Он также отметил, что сейчас целесообразно разрабатывать другие виды ресурсов. Например, на территории республики имеется больше ста золоторудных месторождений, одно из крупнейших в мире железорудное, также есть разведанные запасы хрома, марганца и других. Однако их добыча будет рентабельной при условии полного цикла производства.

"Нам надо не просто добывать, допустим, металл и продавать его в виде руды или в лучшем случае обогащая его первым этапом. Это, конечно, работает, но практически не приносит никакого дохода. В конечном итоге останется лишь разрытая яма, и у нас не будет средств даже для того, чтобы привести ее в порядок в экологическом отношении. Поэтому весь цикл надо изначально программировать – начиная с добычи и заканчивая переработкой руды хотя бы до состояния легированных сталей, тем более, что у нас в пределах одной страны все элементы для этого имеются. Вот таким путем надо идти, т.к. это единственный прибыльный путь, а отдавать инвесторам недра, чтобы они вывозили их в виде сырья – не рентабельно", - добавил М. Петров.

При этом он обратил внимание, что для запуска полного цикла промышленного производства, необходимо сбалансировать ситуацию в энергосекторе и нарастить мощности энергосистемы, а для этого нужно решать вопрос с развитием атомной энергетики.

Мысль о том, что на сегодняшний день в Кыргызстане нет технологий по переработке конечного продукта, но их необходимо развивать, поддержал экс-замминистра природных ресурсов, экологии и технадзора КР – директор Департамента геологии и недропользования, председатель Госкомиссии по запасам полезных ископаемых КР Аркадий Рогальский.

"Сейчас мы торгуем сырьем, но надо привлекать различные технологии, которые могут использоваться на полном цикле. Экспорт угля в качестве сырья является чистым ущербом. Из угля можно извлечь больше прибыли. Например, если поставить заводы по его обогащению, которые будут обслуживать разные добывающие компании, если они смогут объединиться. По нефтянке мы более-менее объединились. На данный момент на территории республики работают 11 нефтеперерабатывающих заводов. Т.е. нефтяники смогли скооперироваться и создать технологии, позволяющие перерабатывать добываемое сырье в интересах страны", - отметил спикер.

Директор ОФ "Институт развития общественных отношений стран ЦА" Калдан Эрназарова поддержала мысль о том, что угольная промышленность может дать значительную долю экспорта, причем, в виде продукта с высокой добавочной стоимостью: "Угольная промышленность вполне может составить основу экономического развития Кыргызстана, т.к. большая часть запасов угля Центральной Азии находится именно в Кыргызстане. Тот же кара-кечинский уголь можно добывать, обогащать и продавать по более выгодной цене, тем более, что со стороны ученых есть много предложений по его обогащению".

Однако, для этого, по ее словам, "власть и государственные структуры должны быть более ответственными и прагматичными в том, что касается интересов страны, чтобы минимизировать негативные последствия от передачи недр в пользование инвесторов, такие, как возникли, например, с Кумтором".

Необходимость усилить национальное законодательство Кыргызстана в сфере горной добычи подчеркнул исполнительный директор Ассоциации недропользователей Кыргызстана Алмазбек Жакыпов.

"У нас много месторождений, но их нельзя разрабатывать, как попало, чтобы потом нам остались одни хвосты, отходы, отвалы и другие проблемы. Поэтому и рекультивация, и социальные инвестиции и другие важные нюансы должны оговариваться на начальном этапе. В каждом проекте должна быть доля государства, у нас в Конституции написано, что земля и недра – это собственность народа Кыргызстана. Но законодательная база у нас, действительно, сильно хромает. Начиная с механизмов подготовки инвестиционного соглашения, где зачастую не прописываются все условия, которые мы должны ставить перед инвесторами. Не надо нам никакого английского права. Нам нужен четкий национальный закон, кодекс о недрах", - подчеркнул А. Жакыпов.

В свою очередь директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо", политолог Игорь Шестаков отметил, что после введения США и ЕС беспрецедентных экономических санкций в отношении России, которая была и остается ключевым стратегическим экономическим партнером стран ЦА, перспективы привлечения инвестиций в сырьевую отрасль Кыргызстана нужно рассматривать в контексте геополитического давления и рисков.

"Тема применения вторичных санкций в отношении государств нашего региона уже носит не дискуссионный, а реальный характер. Примеры мы видим в банковском секторе Кыргызстана, с учетом данных обстоятельств, можно ожидать, что и западные инвесторы смогут менять правила игры в свою пользу, аргументируя уже не английским, а санкционным правом.

Попавший под жесткие западные санкции банк "Керемет" еще совсем недавно принадлежал НБКР, и здесь уместно вспомнить наполненные "розовым" оптимизмом комментарии Акылбека Жапарова, который побывав с визитом в качестве председателя кабмина в Лондоне, рапортовал, что теперь можно смело говорить о выходе Кыргызстана на мировой финансовый рынок.

Исходя из сложившихся реалий, хочется ответить А. Жапарову, что можно хотеть войти на мировой рынок, но вот пустят ли нас туда на наших условиях – это совершенно другой вопрос. Поэтому интересно послушать, а что бы он сейчас сказал по поводу продвигаемой им инициативы о переходе на английское право", - сказал эксперт.

По его словам, на фоне постоянного увеличения подобных ограничительных мер все разговоры о том, что применение английского права при выстраивании цивилизованных отношений между госструктурами и зарубежными партнерами при разработке месторождений является неким юридическим прорывом для Кыргызстана, звучат достаточно наивно.

"Тем более, что санкции распространяются не только на юридические, но и физические лица. Учитывая эти обстоятельства, инвестор из дальнего зарубежья может в любой момент, наплевав на то самое английская право, начать качать свои собственные права для достижения своих целей, при этом, размахивая санкционными пакетами. Крайними в данной ситуации будут уже государственные экономические интересы и естественно госбюджет Кыргызстана.

Еще в 2022 году ведущие западные экономисты говорили о том, что санкционная политика США в ЦА имеет далеко идущие планы, которые связаны не только с Москвой, но и с Пекином. Как известно, сумма инвестиционных вложений Китая в региональные экономические проекты превышает $56 млрд. Исходя из таких объемов вложений борьба за региональные ресурсы, будет носить скорее не экономический, а геополитический характер. Впрочем, и ранее мы уже наблюдали в ряде столиц ЦА митинги против, так называемой, китайской экспансии. Но вот акций протеста против британской или американской экспансии я не припомню, исключение представляет Кыргызстан, где долгие годы проходили митинги против канадских инвесторов Кумтора", - напомнил директор ЦЭИ "Ой Ордо".

Он также обратил внимание, что в контексте английского права не самые позитивные примеры имеются в Казахстане. Так, он обратил внимание на регулярные трагические случаи, которые происходят на угольном месторождении, которое принадлежит казахстанскому подразделению мирового сталелитейного гиганта "Арселор Миттал". (В числе его владельцев числятся британские бизнесмены).

"За время ее деятельности на территории республики погибло около 200 горняков, после последнего ЧП в 2023 году, которое унесло жизни десятков граждан Казахстана, Касым-Жомарт Токаев потребовал от правительства прекратить сотрудничество с компанией, назвав ее худшим инвестором для государства. Кроме этого, СМИ и экологические организации не раз акцентировали внимание на варварском отношении к природе при разработке месторождений.

Данный пример подчеркивает актуальность применения не английского права, а, прежде всего, национальной законодательной базы, которая определяет и регламентирует правила деятельности иностранных инвесторов. Если они нарушаются, то зарубежная компания должна быть лишена возможности вести работу в стране, компенсируя нанесенный ущерб. Других ключевых прав по защите национальных приоритетов, да еще в таких стратегических сферах как горная добыча, учитывая, что речь идет и об экологической безопасности, и о здоровье населения, быть просто не может", - добавил И. Шестаков.

Мероприятие было организовано Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".