Казахстану необходима национализация крупнейших предприятий и месторождений. В противном случае обеспечить благосостояние населения, о чем говорит президент Токаев, будет весьма затруднительно. Если не сказать, невозможно. Только воз с тех пор, как он это сказал, завяз еще больше, пишет asia-today.news.

Обманутое поколение

В период правления Назарбаева страна из индустриально развитой республики превратилась в сырьевой придаток иностранных государств, став, по сути их колонией. Под громкими и многообещающими лозунгами был развален практически весь промышленный потенциал. А оставшиеся наиболее крупные производственные предприятия и почти все месторождения природных ресурсов ушли в собственность западных транснациональных корпораций. Таким образом стране от ее богатств досталось, по опубликованным в открытых источниках данным, лишь 20%.

В 1993 году правительство Казахстана заключило нефтяной контракт, с американской компанией Chevron, по которому ей стала принадлежать большая часть прибыли от разработок нефтяного месторождения Тенгиз. Детали этой сделки по сей день остаются тайной за семью печатями.

Спустя некоторое время республика и вовсе лишилась своей доли в указанном месторождении - она перешла к другой американской компании ExxonMobil. Это лишь один пример.

Все подобные контракты заключались на основании навязанного англосаксами так называемого "Соглашения о разделе продукции" (СРП). В соответствии с этим документом, свою долю прибыли с трех основных проектов - Карачаганак, Тенгиз и Кашаган - Казахстан должен получить только после возмещения инвесторами своих затрат. То есть, неизвестно когда.

Помимо месторождений, в собственность иностранцев перешли и такие промышленные гиганты, как Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат, Джезказганский и Балхашский медные комбинаты, Карагандинский металлургический комбинат и другие, построенные во времена СССР.

Очевидно, что без заинтересованности самого Назарбаева такое вряд ли было бы возможно. При этом те 20% богатств, что западные мошенники оставили Казахстану, в большей степени распределялись между членами правящей семьи и ее ближайшего окружения. Средства, как правило, выводились в офшоры. Тем временем большая часть населения оказалась на грани выживания с ежемесячным доходом, едва позволяющим сводить концы с концами. Таким образом все назарбаевские реформы оказались банальным грабежом народа Казахстана - внутренним и внешним.

Токаев под прессом

После того как в январе 2022 года в результате известных событий все рычаги власти оказались в руках президента Токаева, он объявил новую экономическую политику и поручил правительству вернуть незаконно выведенные из страны деньги. Задача сложная. Возможно, даже невыполнимая. Однако гораздо сложнее национализировать активы страны, оказавшиеся в собственности западных колонизаторов, которые, разумеется, просто так ничего не отдадут. И в этом им активно помогают лоббисты, заседающие в казахстанском правительстве и парламенте, также жирующие на этой теме.

На какое–то время появилась призрачная надежда на национализацию месторождений. Однако оптимизм в этом направлении быстро закончился. Многое зависело от того, насколько решительными здесь будут действия Токаева. И, дабы отбить у него такое желание, против казахстанкого президента практически сразу же после громкого заявления активизировались западные политические круги и их прихлебатели в казахстанской элите. Последовали громкие антитокаевские акции в интернете, социальных сетях и мессенджерах. При этом испорльзовался любой повод.

Отличным подарком для них явилась история с приостановкой российским судом деятельности Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в июле 2022 года. Не упуская возможности лишний раз "наехать" на Токаева, прикормленные глашатаи стали предлагать всоеобщему вниманию выводы один абсурднее другого. Общий посыл был в том, что все "это всё злой Путин", у которого Токаев "на коротком поводке".

На самом деле не исключено, что Россия в то время действительно сознательно ограничила транспортировку казахстнской нефти. Но казахстанской ли?

Каспийский трубопроводный консорциум перегоняет углеводородное сырье из месторождения Тенгиз на западе Казахстана до Новороссийска. Там его перегружают на танкеры и отправляют в страны Европы.

Только прикормленные глашатаи, разгонявшие антитокаевсвую волну, намеренно не упоминали, что львиная доля добываемого на Тенгизе и транспортируемого по трубе КТК "черного золота" принадлежит англосаксам.

Согласно официальным данным, долей в 74,5% всей добываемой в Казахстане нефти владеют в основном британские и американскием корпорации. Если говорить конкретно о Тенгизе, то национальный оператор "КазМунайГаз" там имеет долю всего в 20%. Тогда как американцы в лице Chevron и ExxonMobil – 50% и 25% соответственно. И лишь несущественный остаток в 5% принадлежит российской LukArko.

Такая же история и на других крупных казахстанских месторождениях – Кашаган и Карачаганак, где "КазМунайГаз" имеет 16,88% и 10% соответственно.

Богатства в обмен на сказки

Сырьевым придатком Запада, а если говорить прямо, его колонией Казахстан стал в 90-х годах прошлого столетия. Тогда, обрадовавшись распаду большой страны, в республику буквально хлынули орды западных сырьевых хищников и под льстивые песни и миллионные взятки склонили прежнюю казахстанскую власть к подписанию СРП. И вот согласно этому документу, самим казахам от казахских ресурсов остаются буквально крохи. Тогда как львиную долю забирают американские и британские корпорации.

С тех пор колониальная зависимость Казахстана от стран Запада стала катастрофичной. Однако казахстанцы в большинстве своем об этом даже не подозревают, виня в своих бедах Россию, которая "затащила Казахстан в выгодный только ей ЕАЭС". К слову, это результат активной пропагандистской работы в республике иностранных НПО и финансируемых из-за рубежа СМИ.

Что же касается официальных данных, то значительная часть населения Казахстана предпочитает не утруждать себя их изучением. А они ясно говорят, что, к примеру, запасы нефти на месторождении Кашаган оцениваются в 4,5 млрд тонн. Но из-за пресловутого СРП с компанией North Caspian Operating Co (NCOC), контролируемой ведущими западными нефтегигантами, Казахстану достается от добычи на нем всего 2%.

Казахстанское правительство пытается приобрести необходимые газовые объемы у корпорации "Тенгизшевройл", на 80% принадлежащей американским Chevron и ExxonMobil, добывающих нефть и газ на месторождении Тенгиз в Атырауской области. Но те ставят условие: подписать новое кабальное на недропользование с Chevron и ExxonMobil еще на 25 лет.

В такой ситуации правительство Казахстана усугубляет положение страны, передавая американским компаниям еще и месторождения редкоземельных металлов. И там тоже будет все по классике - 75% на 25%. Догадайтесь, кому сколько.

Свои вложения в казахстанские месторождения англосаксы красиво называют "инвестициями в экономику Казахстана". На самом же деле это их вклад в свой же бизнес на казахской земле, который они ведут варварским способом, не особо заботясь об экологии и о том, что останется Казахстану после того, как они уйдут. Однако казахи продолжают испытывать пиетет перед Западом, отдавая свои богатства даже не за стеклянные бусы, а за сказки про свободу, демократию и "плохую Россию".