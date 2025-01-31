Бесплатный скрининг на рак для женщин пройдет в Бишкеке с 4 по 7 февраля

В период с 1 по 7 февраля в Кыргызстане пройдет неделя осведомленности об онкологических заболеваниях, приуроченная к Всемирному дню борьбы против рака, который ежегодно отмечается 4 февраля. Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации Министерства здравоохранения КР.

По ее данным, акцент кампании сделан на рак шейки матки и рак молочной железы - одни из самых распространенных и предотвращаемых форм рака у женщин.

Неделя осведомленности направлена на повышение информированности населения о факторах риска, методах профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний. Особое внимание уделено мотивированию женщин проходить регулярные скрининги, которые играют ключевую роль в предотвращении и успешном лечении рака.

В рамках недели осведомленности, с 4 по 7 февраля в организациях здравоохранения пройдут Дни открытых дверей, посвященные борьбе с раком шейки матки и молочных желез.

Женщины смогут бесплатно пройти скрининг, включающий:

• Консультации врачей-гинекологов и маммологов

• Обследования на раннее выявление заболеваний шейки матки и молочных желез

• Профилактические осмотры.

А также получить индивидуальные рекомендации по здоровью и профилактике онкологических заболеваний.

Консультации и скрининги будут организованы в следующих медицинских учреждениях:

• ЦСМ 1 г. Бишкек: ул. Фучика, 15

• ЦСМ 2 г. Бишкек: ул. 3-я линия, 25

• ЦСМ 3 г. Бишкек: ул. Логвиненко, 30

• ЦСМ 4 г. Бишкек: пр. Чуй, 40

• ЦСМ 5 г. Бишкек: ул. Кольбаева, 42

• ЦСМ 6 г. Бишкек: ул. Ж. Пудовкина, 75

• ЦСМ 10 г. Бишкек: ул. Свободная, 9

• Студенческая поликлиника: ул. Рыскулова, 8.

• Центры репродукции в г. Бишкек и г. Джалал-Абад.

Время: с 9:00 до 13:00 ч.

Важность профилактики

Рак шейки матки и рак молочной железы часто развиваются бессимптомно на ранних стадиях, но своевременная диагностика позволяет снизить процент смертности.

Основные методы профилактики включают регулярные медицинские осмотры, вакцинацию девочек против вируса папилломы человека (ВПЧ), а также здоровый образ жизни.

"Женщинам до 40 лет необходимо проходить УЗИ молочных желез 1-2 раза в год, а после 40 лет – маммографию. Важную роль в раннем выявлении играет самообследование молочных желез, которое нужно проводить 1 раз в месяц.

Также необходимо посещать врача-гинеколога: в возрасте до 30 лет – 1 раз в год, после 35 лет - 2 раза в год. Климакс не является показанием к отмене регулярных походов в женскую консультацию. Риск развития рака шейки матки после наступления менопаузы остается", - говорится в сообщении ведомства.