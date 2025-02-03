Голам Хоссейн Ядегари: Иран отменил визы для граждан КР на 15 дней

Граждане Кыргызстана могут находиться в Исламской Республике Иран без визы в течение 15 дней. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Ирана в КР Голам Хоссейн Ядегари во время встречи с политологами и журналистами Кыргызстана.

В ходе обсуждения стороны затронули широкий спектр вопросов, включая развитие кыргызско-иранских отношений, перспективы двустороннего сотрудничества, а также актуальные геополитические вызовы и тенденции в мире.

В своем выступлении посол Ирана затронул ключевые аспекты двусторонних отношений между Ираном и Кыргызстаном, отметив их стабильное развитие в 2024 году. Он подробно остановился на результатах политического сотрудничества, включая визиты высокопоставленных делегаций, а также подчеркнул значимость экономического взаимодействия, затронув вопросы транзита, логистики и создания совместного фонда развития.

"Сегодняшняя встреча посвящена обмену мнениями и размышлениями по различным вопросам, включая двусторонние отношения между нашими странами, а также мировые события и изменения, происходящие на международной арене.

Мы считаем, что такой диалог крайне важен, поскольку он позволяет взаимодействовать с дипломатами, политологами и экспертами, что способствует взаимопониманию и сближению позиций.

Прежде всего, хотелось бы затронуть тему двусторонних отношений между Ираном и Кыргызстаном. В 2024 году они развивались в стабильном русле. В частности, в рамках заседания Шанхайской организации сотрудничества, прошедшего в Кыргызстане, состоялся визит секретаря Совета безопасности Исламской Республики Иран, который провел двустороннюю встречу со своими кыргызскими коллегами.

Кроме того, в Тегеране состоялась встреча главы Кабинета министров Кыргызстана с президентом Ирана, что подчеркивает важность и высокий уровень сотрудничества между нашими странами.

Кроме того, нам удалось организовать обмен делегациями в экономической сфере. Основными темами обсуждения стали вопросы транзита, логистики и создание совместного фонда развития, который позволит укрепить экономическое сотрудничество между нашими странами.

В культурной сфере также были реализованы значимые инициативы. В Кыргызстане прошла Неделя иранского кино, где зрители смогли познакомиться с кинематографом Ирана. Театральные группы из Кыргызстана приняли участие в мероприятиях, проходивших в Иране, что способствовало укреплению культурных связей.

Кроме того, в Кыргызстане состоялись вечера иранской традиционной музыки. Для поклонников иранской культуры выступала музыкальная группа, представившая богатое наследие народной музыки Ирана. Это мероприятие было направлено на развитие взаимопонимания между нашими народами и знакомство кыргызстанцев с искусством Ирана.

В рамках культурного сотрудничества также состоялись визиты делегаций, в состав которых входили ремесленники, художники и представители различных направлений искусства. Они продемонстрировали местным жителям традиционные иранские ремесла и ручные изделия, знакомя их с богатым культурным наследием своей страны.

В целях расширения взаимопонимания и укрепления связей между народами двух стран в 2024 году Иран в одностороннем порядке отменил визовый режим для всех категорий граждан Кыргызской Республики на срок до 15 дней. Теперь граждане Кыргызстана могут свободно посещать Иран без оформления визы.

Также в прошлом году Иран стал неполноправным членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В рамках заседания ЕАЭС, состоявшегося в Алматы, участие принял вице-президент Ирана, имеющий статус премьер-министра. В ходе мероприятия он провел отдельную встречу со своим кыргызским коллегой.

Кроме того, в рамках сотрудничества с ЕАЭС было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли между Ираном и странами союза. Этот документ уже получил одобрение в парламентах стран-участниц ЕАЭС. Ожидается, что в 2025 году начнется его практическая реализация, что позволит более чем 2000 наименованиям товаров свободно торговаться между Ираном и странами ЕАЭС.

2024 год также стал трагическим для Ирана. В результате крушения вертолета погибли президент Ибрахим Раиси, министр иностранных дел, шесть государственных чиновников и граждане Ирана. Мы глубоко признательны кыргызскому народу и главе государства за поддержку, оказанную в этот тяжелый период.

Несмотря на сложные обстоятельства, Иран смог организовать президентские выборы в кратчайшие сроки. Уже через месяц было сформировано новое правительство и начало свою деятельность", - сказал иранский посол.