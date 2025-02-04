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В Оше здание детсада, ставшее гостиницей, вернули государству

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Трёхэтажное здание в центре Оша, ранее использовавшееся как детский сад, возвращено в госсобственность. Об этом сообщает пресс-служба МВД. По ее данным, стоимость здания оценивается в 74,6 млн сомов.

Объект был незаконно передан в частные руки в 2004–2007 годах из-за злоупотреблений со стороны чиновников мэрии и других госорганов. В дальнейшем здание использовалось как гостиница, принося собственнику доход.

Следственная служба МВД возбудила уголовное дело по статье 336 ч.2 УК КР ("Коррупция"). Ведутся дальнейшие следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/442566
Теги:
детский сад, Ош, МВД
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