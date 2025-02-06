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Дэниел Тэго: Моя мечта - увидеть моих учеников в сборной Кыргызстана

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- Самуэль Деди Ирие
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В недавнем прошлом игрок сборной Кыргызстана по футболу Дэниел Тэго родился в Гане на западе Африки. С 2006 года играл в российском любительском клубе "КАМАЗ". В 2007 году его пригласили в состав клуба "Дордой". В 2013 году Дэниел Тэго получил гражданство Кыргызстана и уже на следующий год стал играть за сборную нашей страны.

Сейчас после завершения футбольной карьеры Даниел Тэго тренирует детей в селе Ленинском, где и живет со своей семьей. Как он сам признается в интервью нашему изданию, теперь смыслом его жизни стало взрастить будущих чемпионов для нашей страны. По его словам, его мечта – увидеть своих воспитанников в сборной Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/442583
Теги:
Дордой, футбол, Кыргызстан
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