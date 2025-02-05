Состоялась церемония официальной встречи Садыра Жапарова с Си Цзиньпином

В городе Пекин сегодня состоялась церемония официальной встречи президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Садыра Жапарова и первую леди Айгуль Жапарову встретили председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань.

После взаимных приветствий и совместного фотографирования главам государств и их супругам представили членов делегаций.

Далее прозвучали государственные гимны Кыргызстана и Китая в исполнении оркестра. Затем лидеры стран приняли рапорт командира роты Почетного караула и совершили обход строя.

Завершив церемонию, Садыр Жапаров и Си Цзиньпин перешли в зал для переговоров.