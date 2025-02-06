Глава САР: Антимонополия помогает вернуть деньги гражданам в 90% случаев

В Кыргызстане активно работает Служба антимонопольного регулирования, защищая интересы потребителей и поддерживая здоровую конкуренцию. В интервью vb.kg председатель службы Женалы Байсаловичем Орозбаевым рассказал, как регулируются цены в стране, как ведомство борется с нарушениями и что делать гражданам, если их потребительские права были нарушены.

Женалы Байсалович, как часто Служба антимонопольного регулирования проводит проверки?

У нас, в Службе антимонопольного регулирования обычно утверждается план проверок по всему Кыргызстану. Дело в том, что мы одни из шестнадцати органов, которые имеют право проверять хозяйствующие субъекты. Поэтому у нас конкретно утверждается план на месяц, квартал и год, согласно которому и проводятся проверки.

Кроме этого, мы можем проводить проверки по жалобам, что не противоречит указу президента о моратории на проверки субъектов предпринимательства. Как только поступает жалоба от того или иного потребителя мы реагируем и выезжаем по указанному адресу. К примеру, потребитель жалуется, что ему на автозаправочной станции не долили бензин, мы тут же проводим проверку и выявляем нарушителей. Или зачастую поступают жалобы, что точки торговли обратно не принимают товары от потребителей. То есть жалобы поступают разнообразные и на все мы обязательно реагируем. Таким образом только за прошлый год было возмещено общее количество жалоб потребителям на 4.2 миллиона сомов.

Помимо этого, наш отдел контроля проверяет платные услуги гос учреждений, которые мы сами утверждаем, но подобного рода проверки проходят в рамках плана.

Контролирует ли ваша служба цифровые платформы и маркетплейсы? Возможно ли это технически?

Это возможно, и мы работаем над этим. Сейчас мы на уровне ЕАЭС отрабатываем этот вопрос, и решаем, каким образом мы сможем регулировать деятельность маркетплейсов. Но даже сегодня, когда потребители жалуются на действия маркетплейсов, мы реагируем и в 90 процентах случаях нам удается вернуть деньги. Есть, конечно, трудности. К примеру, в каких-то случаях мы не можем найти субъектов предпринимательства, торгующих в интернете, но сейчас мы усиленно работаем над тем, что многие известные цифровые платформы регистрировались в Кыргызстане. Как вы знаете, "Яндекс" раньше работал без регистрации, но 2 года назад усилиями гос органов и антимонопольной Службы мы потребовали, чтобы данная компания зарегистрировала свою деятельность в Кыргызстане. За 6 месяцев компания оплатила значительную сумму налогов. Усилиями нашего органа Wildberries и Ozon открыли свои представительства в Кыргызстане, что дает нам возможность своевременно реагировать в случае нарушений.

Чтобы вы посоветовали нашим читателям в случае ущемления их потребительских прав?

В первую очередь, это, конечно, нужно обязательно сохранять чеки и квитанции. При этом нужно помнить, если товар качественный, то можно в течение 14 дней со дня покупки обращаться в Антимонопольную службу с жалобой, при некачественном товаре обращаться в течение гарантийного срока. Также просим кыргызстанцев: в случае обращений к нам указывать в жалобах полностью свои данные: имя, фамилию, отчество, место проживания и другие контактные данные. Иначе мы вынуждены оставлять такие обращения без рассмотрений. Когда же все полностью указано, то мы обязательно реагируем. Еще не было случая, чтобы мы оставляли без внимания чью-либо жалобу. Более 90 процентов из всех инцидентов мы оказываем помощь.

Проблема только в том, что немногие кыргызстанцы знают о своих правах потребителя. Поэтому мы на постоянной основе стараемся на местах проводить разъяснительные работы среди населения, хотя, как показывает практика, и этого недостаточно. С этой целью мы намерены усилить работу в этом направлении.

Какие страны для вас являются примером эффективной антимонопольной политики?

Мы сейчас работаем со всеми странами ЕАЭС в области антимонополии. К примеру, у нас есть Международный совет по антимонопольной политике (МСАП), куда входят многие страны СНГ. Плюс к этому мы работаем в рамках Организации тюркских государств (ОТГ). Со всеми этими странами мы тесно сотрудничаем, и обязательно берем на вооружение наиболее эффективные методы борьбы с нарушениями в области антимонопольной политики. При этом мы также следим за антимонопольной политикой во многих странах мира. Наиболее эффективная работа в этом направлении ведется в США, Франции и России. В России есть целая отдельная служба – Федеральная антимонопольная служба (ФАС), полномочия которой очень широкие. Она даже председательствует в комиссии по антимонопольному регулированию в Центральном банке РФ, что дает ей возможность проверять даже банковский сектор. С другой стороны, все эти службы вышеперечисленных стран напрямую подчиняются президенту, что, конечно, дает им больше возможностей.

Были ли случаи давления со стороны чиновников или бизнеса на ваше ведомство? Например, лаборатория Бонецкого в своих опровержениях пыталась выставить вас чуть не ли не злодеем.

Лично на меня давления со стороны чиновников или бизнеса никогда не было. Скорее была поддержка консультативного или подобного характера. Мы все-таки работаем исключительно в рамках закона. Хочу здесь отметить, что мы ни в коем случае не пытаемся создать давление на бизнес-среду. Наоборот, мы даем понять, что любой бизнесмен, в том числе и инвестор, должен прежде всего уважать наши законы. Что касается лаборатории Бонецкого, то нашу правоту подтвердил Верховный суд. То есть во всех судах мы доказали, что работали правильно и исключительно в рамках закона.

Скажите, вот мы знаем, что ваше ведомство регулирует цены на уголь. Имеете ли вы возможность контролировать цены на продукты питания?

Сегодня мы живем во времена рыночной экономики, когда цены определяются спросом и предложением. По идее государство не должно вмешиваться в ценообразования, но в исключительных случаях, когда, к примеру, есть сговор монополистов, государство вмешивается. К примеру, согласно постановлению правительств, мы постоянно проводим мониторинг цен на 16 социально-значимых продуктов питания, на которые, можно вести Государственное регулирование цен

При государственном регулировании цен, мы исходим из рентабельности продукции, и не ставим цену ниже его себестоимости.

Также цены на госуслуги различных гос учреждений с нами обязательно согласовываются.

Ведете ли вы статистику обращений к вам граждан?

Конечно, как я уже выше говорил, только в прошлом году более 90 процентов обращений граждан на 4.2 млн сомов мы смогли решить в положительную сторону. Это цифра могла бы быть больше, если бы граждане знали свои права. Поэтому важно сохранять чеки и в сроки обращаться к нам. К примеру, строители недобросовестно выложили вам пол. Вы недовольны и хотите вернуть свои деньги. Вы имеете право потребовать обратно свои затраты, главное, соблюсти все условия. Другой пример - вы через турагентство заказали себе отдых за границей, но потом хотите вернуть свои деньги. В таких случаях мы объясняем, что у вас должна быть веская причина, в том числе и по здоровью, что вы не можете ехать. Второе условие, нужно за 3 дня до поездки уведомить турагентство об отмене. Если такие условия выполняются, мы заставляем вернуть деньги, и во многих случаях они возвращают финансовые средства.

Какие сферы экономики на ваш взгляд наиболее подвержены монополизации?

В экономике существуют естественная монополия, к которой относятся железная дорога, аэропорты, дороги, водная сфера и так далее. Но есть и монополистическая конкуренция, по научному определению, это тип рыночной структуры несовершенной конкуренции, где обладающие рыночной властью продавцы дифференцированного продукта конкурируют за объём продаж. К примеру, в Кыргызстане наиболее подвержены монополизации услуги такси. При нарушении законодательства Службы антимонопольного регулирования, они несут ответственность по законам КР.

Как подать жалобу в Антимонопольную службу?

Во всех областных центрах имеются наши территориальные подразделения куда наши граждане могут обращаться. Также люди могут на нашем сайте оставлять электронные сообщения. Единственное, просьба – писать свои данные полностью, то есть анонимки мы не можем по закону принимать. Номер защиты прав потребителей, для обращения граждан +996 704 574 610 и сайт куда могут написать свои жалобы можно по ссылке.