По итогам переговоров лидеров Кыргызстана и Китая подписан ряд документов

Сегодня, 5 февраля, в рамках государственного визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Китайскую Народную Республику состоялись переговоры с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, по итогам которых принято Совместное заявление об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства.

Кроме того, подписан ряд документов:

- Совместное заявление/декларация Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху;

- Программа сотрудничества между Кабинетом Министров КР и Правительством КНР по сопряжению совместного продвижения строительства Инициативы "Один пояс и один путь" и национальной программы развития до 2026 года;

- Соглашение о социальном страховании между Кабинетом Министров КР и Правительством КНР;

- Обмен письмами между Кабинетом Министров КР и Правительством КНР о технико-экономическом обосновании проекта по созданию информационной системы для судебной системы КР в рамках помощи КНР;

- Обмен письмами между Кабинетом Министров КР и Правительством КНР о реализации проекта помощи лаборатории КР;

- Обмен письмами между Кабинетом Министров КР и Правительством КНР о проекте поставки медицинского оборудования для Ошской больницы и Президентской больницы в рамках помощи КНР;

- Меморандум о взаимопонимании между МИД КР и МИД КНР о создании механизма Стратегического диалога на уровне министерств иностранных дел двух стран;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики и коммерции КР и Министерством культуры и туризма КНР об облегчении групповых туристских поездок двух стран;

- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством экономики и коммерции КР и Государственным комитетом по развитию и реформе КНР в области экономического развития и реформ;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики и коммерции КР и Государственным агентством по международному развитию и сотрудничеству КНР по продвижению развития и сотрудничества в области строительства инфраструктуры контрольно-пропускных пунктов на кыргызско-китайской границе;

- Совместное заявление между Министерством экономики и коммерции КР и Министерством коммерции КНР о начале переговоров по Соглашению о торговле услугами и инвестициях между КР и КНР;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития КР и Государственным управлением данных при Государственном комитете по развитию и реформе КНР об укреплении сотрудничества в сфере цифровой экономики;

- Меморандум о взаимопонимании в сфере расширения сотрудничества в сфере искусственного интеллекта между Министерством цифрового развития КР и Государственным комитетом по развитию и реформе КНР;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора КР и Министерством коммерции КНР по укреплению инвестиционного сотрудничества в области минералов, используемых в чистых энергетических технологиях;

- Протокол о фитосанитарных требованиях при экспорте фасоли из Кыргызской Республики в Китайскую Народную Республику между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики;

- Протокол между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР и Главным таможенным управлением КНР об инспекции, карантине и ветеринарно–санитарных требованиях к мытой шерсти и кашемиру, экспортируемых из Кыргызской Республики в Китайскую Народную Республику;

- Протокол между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики об инспекции, карантине и санитарных требованиях к мясу птицы, экспортируемой из Кыргызской Республике в Китайскую Народную Республику;

- Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области сокращения бедности посредством науки и технологий между Министерством образования и науки КР и Министерством науки технологий правительства КНР;

- Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров КР и Министерством жилья, городского и сельского строительства КНР об укреплении сотрудничества в жилищном и городском развитии;

- Меморандум о взаимопонимании между Национальным институтом стратегических инициатив при Президенте Кыргызской Республики и Китайской академией общественных наук;

- Меморандум о углублении сотрудничества между НТРК и China Media Group;

- Меморандум между Аппаратом Полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Нарынской области и Народным Правительством провинции Хэйлунцзян Китая об установлении дружественных связей и развитии практического сотрудничества.