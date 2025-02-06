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НАИ подписало с бизнес-сообществом КНР 19 документов на 700 млн долларов

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- Бакыт Басарбек
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В рамках государственного визита президента КР Садыра Жапарова в Китайскую Народную Республику Национальным агентством по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики была проведена консультативная встреча с бизнес-сообществом Китайской Народной Республики, сообщает пресс-служба НАИ.

На данном мероприятии было подписано 19 документов на сумму более 700 миллионов долларов США.

В мероприятии приняло участие более 100 человек из числа предпринимателей Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики в таких сферах, как энергетика, сельское хозяйство, туризм, торговля и инвестиции.


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URL: https://www.vb.kg/442644
Теги:
инвестиции, Китай, Кыргызстан
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