НАИ подписало с бизнес-сообществом КНР 19 документов на 700 млн долларов

В рамках государственного визита президента КР Садыра Жапарова в Китайскую Народную Республику Национальным агентством по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики была проведена консультативная встреча с бизнес-сообществом Китайской Народной Республики, сообщает пресс-служба НАИ.

На данном мероприятии было подписано 19 документов на сумму более 700 миллионов долларов США.

В мероприятии приняло участие более 100 человек из числа предпринимателей Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики в таких сферах, как энергетика, сельское хозяйство, туризм, торговля и инвестиции.