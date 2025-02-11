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В Бишкеке прошел прием в честь 46-й годовщины Исламской Революции в Иране

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке состоялось торжественное мероприятие, посвященное 46-й годовщине победы Исламской революции в Иране. Организатором приема выступило Посольство Исламской Республики Иран, а среди гостей были представители дипломатического корпуса, официальные лица Кыргызстана, общественные деятели, журналисты и представители бизнес-сообщества.

Чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Кыргызстане Голам Хоссейн Ядегари в своем приветственном слове поблагодарил гостей за участие и отметил значимость двусторонних отношений. Он подчеркнул, что за последние годы сотрудничество между странами активно развивается, охватывая сферы экономики, торговли, образования, науки и культуры.

Дипломат отметил, что в 2024 году были подписаны важные соглашения, включая договор о строительстве кыргызского транзитно-логистического центра в иранском порту Бандар-Аббас и создании совместного инвестиционного фонда. По его словам, эти инициативы откроют новые возможности для двусторонней торговли и помогут расширить экспортные маршруты Кыргызстана. Также он подчеркнул роль Ирана в развитии транспортных коридоров в регионе, включая проект международного коридора "Север-Юг", который должен связать Центральную Азию с Персидским заливом.

В ходе мероприятия также говорилось о культурных и исторических связях между народами Ирана и Кыргызстана. Дипломат процитировал стихи великого персидского поэта Хафиза, подчеркнув важность дружбы, уважения и взаимопонимания между странами. В завершение приема гости обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия между Кыргызстаном и Ираном.


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URL: https://www.vb.kg/442767
Теги:
Иран, посольство, Бишкек
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