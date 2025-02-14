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Шыкмаматов: Пилотные проекты изменят механизм взимания налогов в КР

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- Светлана Лаптева
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Вчера президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ о проведении пилотных проектов по налоговому администрированию на рынках и мини-рынках торгово-рыночного комплекса "Дордой" и внедрению единого налогового счета. Как пояснил председатель государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов, эти два пилотных проекта направлены на упрощение и повышение прозрачности системы налогообложения и в случае их успешной реализации изменят механизм взимания налогов.

Так предполагается, что торгово-рыночный комплекс "Дордой" будет полностью "оцифрован".

"Каждый контейнер будет иметь QR-код со всей информацией о субьекте предпринимательской деятельности.", - подчеркнул глава ГНС.

Кроме того, будет создано мобильное приложение через которое предприниматели смогут проходить регистрацию, подавать заявление на определение налоговой ставки, получать решение и платить налоги и страховые взносы.

Сотрудники налоговой службы больше не будут проводить выездные проверки на "Дордое", а сфокусируются на мониторинге и анализе деятельности налогоплательщиков в режиме он-лайн. Это позволит выявлять потенциальные риски, а также снизит вероятность коррупционных схем и других нарушений.

Пилотный проект, реализуемый на ТРК "Дордой", по мнению Алмамбета Шыкмаматова станет важным шагом в создании модели эффективной и прозрачной системы налогообложения, а также создаст максимально благоприятные условия для выполнения предпринимателями своих налоговых обязательств.

Если пилотный проект на ТРК "Дордой" покажет положительные результаты, то в дальнейшем данная система будет распространена на другие рынки и мини-рынки по всей стране. Действовать проект будет с 15 марта по 15 августа.

Что касается единого налогового счета, то по словам Алмамбета Шыкмаматова у этого пилота есть очевидные плюсы:

• Единый налоговый счет значительно упрощает процедуру уплаты налогов. Налогоплательщикам не нужно будет платить налоги на разные счеты. Для всех налогов и обязательных платежей можно будет использовать один счет. Иными словами платить налоги станет проще.

• Единый налоговый счет предполагает автоматизацию расчетов. Налоговые органы будут автоматически сами распределять поступившие средства по видам налогов. Это снизит в разы ошибки, например, с некорректными реквизитами и сэкономит время налогоплатильщика. Кроме того, автоматическое распределение платежей уменьшает риск пропуска срокой уплаты или недоплаты. Значит и вероятность начисления штрафов и пени тоже минимизируется.

• Так же единый налоговый счет даст возможность налогоплательщикам видеть все свои налоговые обязательства в одном месте. То есть повышается прозрачность.

Алмамбет Шыкмаматов сравнил единый налоговый счет с копилкой, где аккумулируются средства предпринимателей для выполнения ими всех своих налоговых обязательств.

Единый налоговый счет начнет действовать с 1 июня 2025 года. Пока он распространится на физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Если его реализация будет успешной, то тогда единым налоговым счетом смогут воспользоваться и юридические лица.


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URL: https://www.vb.kg/442903
Теги:
Алмамбет Шыкмаматов, Дордой, налоги, Кыргызстан
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