В Таш-Кумыре земельный участок детсада был незаконно передан частному лицу

В ходе проверки, проведенной прокуратурой города Таш-Кумыр Джалал-Абадской области, установлено, что ответственные должностные лица мэрии города Таш-Кумыр незаконно передали в частную собственность земельный участок площадью 1 717 квадратных метров стоимостью 3,5 миллиона сомов, который принадлежал детскому саду "Мишутка". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 Уголовного кодекса (злоупотребление должностным положением). Расследование поручено ОВД города Таш-Кумыр.

В настоящее время принимаются меры по возврату земельного участка детскому саду.