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В Бишкеке состоится чемпионат КР по армрестлингу и параармрестлингу

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- Назгуль Абдыразакова
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С 25 по 27 февраля в Бишкеке пройдет чемпионат Кыргызской Республики по армрестлингу и параармрестлингу. Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта. По ее данным, в соревнованиях примут участие спортсмены со всех регионов республики.

Победители будут награждены дипломами и медалями соответствующего уровня Дирекциями олимпийских и неолимпийских видов спорта.

Участники будут соревноваться в следующих весовых категориях:

Среди саб-юниоров (2010 г.р.):

Девочки: 40, 45, 50, 55, 60, 70, +70 кг;

Мальчики: 45, 50, 55, 60, 65, 70, +70 кг.

Среди юниоров (2007-2009 г.р.):

Девочки: 45, 50, 55, 60, 65, +65 кг;

Мальчики: 55, 60, 65, 70, 75, +75 кг.

Среди молодежи (2002-2006 г.р.):

Девушки: 50, 55, 60, 65, 70, +70 кг;

Парни: 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, +85 кг.

Среди взрослых:

Среди женщин: 60, 65, 70, 80, +80 кг;

Среди мужчин: 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, +100 кг.

Среди ветеранов и гроссмейстеров:

80, 90, 100, +100 кг.

Среди сурдоспортсменов:

Женщины: 60, 70, +70 кг;

Мужчины: 60, 70, 80, +80 кг.

Среди незрячих:

Женщины: 55, +55 кг;

Мужчины: 60, 80, +80 кг.

Среди юношей (2010-2011 г.р.):

55, 65, +65 кг.

Среди колясочников:

Женщины: 65, +65 кг;

Мужчины: 55, 65, 75, +75 кг.

Среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

Женщины: 65, +65 кг;

Мужчины: 60, 70, 80, +80 кг.


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URL: https://www.vb.kg/442980
Теги:
спорт, чемпионат, Бишкек, Кыргызстан, ЛОВЗ, Соревнования
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