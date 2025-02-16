В Бишкеке состоится чемпионат КР по армрестлингу и параармрестлингу

С 25 по 27 февраля в Бишкеке пройдет чемпионат Кыргызской Республики по армрестлингу и параармрестлингу. Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта. По ее данным, в соревнованиях примут участие спортсмены со всех регионов республики.
Победители будут награждены дипломами и медалями соответствующего уровня Дирекциями олимпийских и неолимпийских видов спорта.
Участники будут соревноваться в следующих весовых категориях:
Среди саб-юниоров (2010 г.р.):
Девочки: 40, 45, 50, 55, 60, 70, +70 кг;
Мальчики: 45, 50, 55, 60, 65, 70, +70 кг.
Среди юниоров (2007-2009 г.р.):
Девочки: 45, 50, 55, 60, 65, +65 кг;
Мальчики: 55, 60, 65, 70, 75, +75 кг.
Среди молодежи (2002-2006 г.р.):
Девушки: 50, 55, 60, 65, 70, +70 кг;
Парни: 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, +85 кг.
Среди взрослых:
Среди женщин: 60, 65, 70, 80, +80 кг;
Среди мужчин: 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, +100 кг.
Среди ветеранов и гроссмейстеров:
80, 90, 100, +100 кг.
Среди сурдоспортсменов:
Женщины: 60, 70, +70 кг;
Мужчины: 60, 70, 80, +80 кг.
Среди незрячих:
Женщины: 55, +55 кг;
Мужчины: 60, 80, +80 кг.
Среди юношей (2010-2011 г.р.):
55, 65, +65 кг.
Среди колясочников:
Женщины: 65, +65 кг;
Мужчины: 55, 65, 75, +75 кг.
Среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
Женщины: 65, +65 кг;
Мужчины: 60, 70, 80, +80 кг.