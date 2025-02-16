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Фонд Help the Children-SKD оказал помощь детям с онкозаболеваниями

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В Национальном центре охраны материнства и детства (НЦОМиД) прошла благотворительная акция "Поддержка без границ", организованная Общественным Благотворительным Фондом "Help the Children-SKD". В этом году фонд оказал помощь на сумму 1 018 354 сомов, направленную на улучшение условий в отделениях онкологии и гематологии.

Акцию посетили представители международной школы, включая директора Шелли Гупту и группу учеников. Ученики провели ярмарку, собрав средства для благотворительности. На эти деньги был передан сертификат на 200 000 сом на покупку медикаментов для отделения гематологии, а также подарены холодильник, плита и обогреватели.

Дополнительную помощь оказала компания по производству бумажных стаканов, доставившая 21 рециркулятор воздуха на сумму 289 300 сомов, и пищевая компания, предоставившая масложировую продукцию. Также на средства, собранные через сайт ticket.kg, было приобретено 144 литра яблочного сока.

Особое внимание уделено детям: фонд организовал "Больничную клоунаду" с участием команды "Carnaval Show" и подготовил подарочные пакеты с фруктами для 114 детей.

Кроме того, фонд собрал 4000 долларов для Элины Нурлановой на пересадку костного мозга в Турции. Сумма была собрана через электронные кошельки и благотворительную игру "Мозгобойня".

Фонд "Help the Children-SKD" существует 18 лет и за это время оказал помощь на сумму 247 943 726 сомов, спасая жизни более 50 детей. Цель акции - повышение осведомленности об успехах и проблемах детской онкологии. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно рак развивается у 400 000 детей по всему миру, среди наиболее распространенных видов - лейкемия, опухоли головного мозга и нейробластома.


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URL: https://www.vb.kg/442985
Теги:
дети, онкология, Помощь
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