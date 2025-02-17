Житель Алайского района пытался дать взятку ГКНБ

При даче взятки сотруднику ГКНБ в размере 75 тысяч сомов задержан житель Алайского района Ошской области гражданин М.С.Ж. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, указанное лицо, данные денежные средства предоставил в целях прекращения проверочных мероприятий в отношении приватизированного земельного участка с нарушением законов КР ранее принадлежащей молочно-товарной ферме Алайского района общей площадью в 3,0 гектара.

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.