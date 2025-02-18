Посол Мамытканов провел встречу с главой Госкомитета по статистике АР

В Баку состоялась встреча посла Кыргызской Республики в Азербайджанской Республике Максата Мамытканова с председателем Государственного комитета по статистике Азербайджанской Республики Таиром Будаговым.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества в области статистики, обмена опытом и информацией, а также возможности реализации совместных проектов в сфере статистического анализа и цифровизации данных.

Посол Максат Мамытканов подчеркнул важность развития статистического сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном, отметив, что обмен статистическими данными и методологиями способствует повышению эффективности государственного управления и экономического планирования.

Посол также предложил рассмотреть возможность подготовки и подписания Меморандума о взаимопонимании в области официальной статистики между профильными органами двух стран, что станет важным шагом в развитии сотрудничества в сфере обмена данными и передовыми методологиями.

В свою очередь, председатель Таир Будагов отметил готовность к развитию партнерства с братской страной, подчеркнув значимость обмена передовым опытом в области статистических исследований, цифровых технологий и автоматизации процессов сбора и обработки данных.

Стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества в сфере статистики.