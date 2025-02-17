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Павильон КР на Экспо-2025 оформят в кыргызско-японском стиле

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В Бишкеке состоялось совещание по подготовке и участию Кыргызской Республики в выставке Экспо -2025, которая пройдет с 13 апреля по 13 октября 2025 года в городе Осака (Япония). Об этом сообщает пресс-служба Нацагенства по инвестициям при президенте.

По ее данным, на совещании обсудили вопросы подготовки павильона Кыргызстана, концепцию Всемирной выставки Экспо-2025, проведение бизнес-форума в рамках выставки, программу Национального дня Кыргызской Республики и другие организационные вопросы.

Глава агенства Талантбек Иманов поручил курирующему заместителю усилить работу по подготовке к Всемирной выставке Экспо - 2025 и подчеркнул необходимость тщательной координации действий всех участников процесса и обеспечения высокого уровня презентации Кыргызской Республики на международной арене.

"До начала всемирной выставки Экспо-2025 в Осаке осталось чуть больше месяца, попрошу ускорить решение всех организационных вопросов по проведению бизнес-форума в рамках выставки в Осака и выложится на все 100 процентов. Всемирная выставка будет центром мирового внимания, нам надо показать весь потенциал нашей богатой республики", - сказал Иманов.

Заместитель директора Жалын Жээналиев сообщил, что павильон Кыргызстана будет выполнен в национальном стиле, который отобразит слияние двух культур - кыргызской и японской.

"Работу над оформлением павильона Кыргызстана будет вести талантливый дизайнер Дильбар Ашимбаева", - сказал Жалын Жэналиев.


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URL: https://www.vb.kg/443040
Теги:
выставка, инвестиции, Япония, Кыргызстан
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