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ГКДР разъясняет нововведения в религиозном законодательстве КР

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Государственная комиссия по делам религии Кыргызской Республики проводит разъяснительную работу по изменениям в законодательстве, вступившим в силу 1 февраля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, встречи проходят в Ошской области и городе Ош, где представители религиозных организаций, госслужащие, сотрудники правоохранительных органов и студенты получают информацию о новых нормах.

На мероприятиях специалисты Комиссии представляют презентационные материалы и подробно объясняют особенности закона "О свободе вероисповедания и религиозных объединениях". Особое внимание уделяется ключевым терминам и изменениям, внесенным в законодательные акты, регулирующие религиозную сферу.


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URL: https://www.vb.kg/443041
Теги:
Госкомиссия по делам религий, закон, Ошская область, религия
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