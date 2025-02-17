ГКДР разъясняет нововведения в религиозном законодательстве КР

Государственная комиссия по делам религии Кыргызской Республики проводит разъяснительную работу по изменениям в законодательстве, вступившим в силу 1 февраля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, встречи проходят в Ошской области и городе Ош, где представители религиозных организаций, госслужащие, сотрудники правоохранительных органов и студенты получают информацию о новых нормах.

На мероприятиях специалисты Комиссии представляют презентационные материалы и подробно объясняют особенности закона "О свободе вероисповедания и религиозных объединениях". Особое внимание уделяется ключевым терминам и изменениям, внесенным в законодательные акты, регулирующие религиозную сферу.