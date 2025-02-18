В Сузакском районе в 2024 году 5 подростков стали матерями

Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева призывает государственные органы своевременно принимать меры по предотвращению ранних браков.

Институт Омбудсмена в рамках своего мандата провел пилотный мониторинг в Сузакском районе Джалал-Абадской области по выявлению ранних браков.

Омбудсмен настоятельно призывает принять безотлагательные меры по обеспечению соблюдения прав девочек, а также по предупреждению заключения браков и проведения обрядов "нике" с несовершеннолетними девочками.

"Необходимо проводить профилактическую работу в этом направлении. Надо вести разъяснение о последствиях раннего брака, в котором есть риск насилия женщин и детей", - заявила Джамиля Джаманбаева.

Институт Акыйкатчы провел пилотный мониторинг в Сузакском районе - сотрудники института исследовали работу отдела семьи и защиты детей районного управления труда, соцобеспечения и миграции, родильного дома, отдела внутренних дел милиции.

По данным районной милиции, за 9 месяцев 2024 года зарегистрировано 23 случая заключения брака с несовершеннолетней, из них 21 дело прекращено, по двум продолжаются следственные мероприятия.

В сообщении прокуратуры Джалал-Абадской области говорится, что в данном районе за 9 месяцев 2024 года на учет по беременности встали и родили в учреждениях здравоохранения 21 несовершеннолетняя.

Из них по трем фактам ОВД Сузакского района возбудил уголовное дело и передал его в суд, по остальным 18 случаям в возбуждении дела было отказано.

По информации родильного отделения районной больницы Сузака, если с января по сентябрь 2023 года родили 14 подростков, то за аналогичный период 2024 года 5 несовершеннолетних стали матерями.

В отдел семьи и защиты детей районного управления труда, социального обеспечения и миграции за 11 месяцев прошлого года поступило 17 заявлений с просьбой снизить брачный возраст несовершеннолетней.

Специальная комиссия одобрила все поступившие обращения.

Институт Акыйкатчы направил письмо в соответствующие государственные органы с призывом проверить законность решений комиссии, так как в документах не были указаны обоснованные причины для снижения брачного возраста несовершеннолетних.

Отметим, в соответствии со статьей 14 Семейного кодекса КР, брачный возраст наступает с 18 лет. Но при наличии уважительных причин, исполнительные органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по их просьбе снизить брачный возраст на один год.

В свою очередь, прокуратура Джалал-Абадской области сообщила, что по обращению Института Акыйкатчы проведена соответствующая проверка и выявлены нарушения. По итогам проверки внесены представления о привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников органов местного самоуправления.

По официальным данным Министерства здравоохранения КР, в 2023 году в целом в Джалал-Абадской области родили 68 девочек возрасте 15-17 лет, 9 подростков прервали беременность.

В целом по стране за 2023 год родили детей 310 девочек в возрасте 15-17 лет.

По данным Минздрава, за 2023 год в Баткенской области родили 6 несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет. В Ошской - 23 несовершеннолетние в возрасте 15-17 лет стали матерями.

В Иссык-Кульской области родили 13 несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, в Чуйской - 60 несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет стали матерями.

В Нарынской области родили 8 несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, в Таласской - 11 несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет стали матерями.

В городе Бишкеке родили 56 несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, в городе Оше 6 несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет стали матерями.

Касательно данных за 2024 год, Институт Акыйкатчы направил запрос в Минздрав КР и ожидает официального ответа.

Институт Акыйкатчы направил письма в Генеральную прокуратуру КР, Министерство образования и науки КР, МВД КР и ДУМК с призывом своевременно предпринимать меры по обеспечению соблюдения прав несовершеннолетних девочек на половую неприкосновенность.

Также Джаманбаева призывает усилить меры по недопущению обряда "нике" с несовершеннолетними.

"Несмотря на принятие закона о запрете нике с девочками все еще допускаются такие вопиющие факты", - отметила Омбудсмен.

К примеру, в 2024 году 16-летней ученице средней школы Сузакского района провели обряд "нике" с мужчиной старше нее на шесть лет.

Религиозный обряд провел имам местной мечети.

По этому факту ОВД Базар-Коргонского района (по месту жительства жениха) возбудил уголовное дело по статье 175 (нарушение законодательства о брачном возрасте при проведении религиозных обрядов), по которому продолжаются следственные мероприятия.

Духовное управление мусульман Кыргызстана сообщило, что имам, который провел данный обряд, покинул должность по собственному желанию. Дело передано в суд.

Согласно данным Генеральной прокуратуры КР, за 12 месяцев 2024 года в общем по стране возбуждено 29 уголовных дел за совершение обряда "нике" с несовершеннолетними.

Отметим, Институт Акыйкатчы на 2025 год запланировал подобный мониторинг по всем регионам республики.