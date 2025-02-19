Вслед за Африкой Казахстан может стать новым эпицентром глобальной добычи меди, уверяют канадцы. А что получит бюджет Казахстана и его жители – в материале "ВЭС 24".

Радость-то какая воцарилась в прозападных медиа Казахстана после того, как в числе грабящих недра республики произошло пополнение. Очередной бенефициар – канадская компания Ivanhoe Mines.

"Согласно официальному сообщению, опубликованному на Торонтской фондовой бирже (TSX), Ivanhoe Mines, одна из ведущих мировых горнодобывающих компаний и первооткрыватель крупнейших медных месторождений, объявляет о начале геологоразведочных работ в Чу-Сарысуйском медном бассейне в Казахстане – третьем по величине осадочном медном бассейне в мире", – сообщает Министерство промышленности и строительства Казахстана.

Как и свои английские предшественники, работать канадцы будут в Казахстане не бесплатно. Ведь еще Джек Лондон описывал, какой это нелегкий труд нести цивилизацию диким аборигенам, поэтому и работа эта оплачиваться должна соответственно. Конечно же, прогрессивные казахстанские чиновники все это понимают… и ради блага своего народа и пополнения собственных счетов в западных банках, не раздумывая, отдали благодетелям из Канады месторождения в Чу-Сарысуйском медном бассейне – третьем по величине осадочном медном бассейне в мире. По данным Геологической службы США (USGS), в Чу-Сарысуйском бассейне может находиться до 25 миллионов тонн меди, что делает этот регион одним из самых перспективных в мире. Ну действительно, не казахам же им распоряжаться, что они вообще в таких делах понимают… Да и такие красивые речи говорить не умеют.

"Этот проект – не просто поиск меди, это открытие новых возможностей для Казахстана, его экономики и людей. Мы стремимся к устойчивому развитию, созданию рабочих мест и использованию экологически чистых технологий в разведке и добыче. Это не просто инвестиция, это вклад в будущее мировой металлургии", – рассказала Марна Клете, президент Ivanhoe Mines.

Насчет возможностей для Казахстана, конечно же, не менее красиво рассказывали и представители Великобритании, до сих пор, по сути, грабящие недра Казахстана, ведь четкого закона о разделе продукции пока нет, более того, судя по всему, в ближайшем будущем и не предвидится. А то ведь и Токаев может внезапно в диктатора, по версии Запада, превратиться, если сильно требовать начнет справедливости.

Кстати, интересный факт из официального пресс-релиза канадцев. В нем сказано, что Ivanhoe Mines – канадская горнодобывающая компания, специализирующаяся на разработке и разведке крупных месторождений меди, платиноидов, никеля и цинка в Африке. А уж какие возможности они открыли перед Африкой и ее жителями… Уже даже за то, что, спасаясь от голода, они отправляются покорять Европу на самодельных лодках, стоит быть благодарными. А то сидели бы в своих городках и не совершенствовали свое мастерство мытья унитазов в Евросоюзе. Несомненно, казахам, благодаря добрым западным инвесторам и местным чиновникам, там тоже место найдется.