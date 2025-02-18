Откажутся ли США от обширной агентурной сети, созданной USAID?

После того как президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Агентство США по международному развитию, более известное нам по аббревиатуре USAID, заявив о необходимости едва ли не ликвидации этой конторы, разгромная речь в адрес этой конторы прозвучала и в парламенте Казахстана. В связи с этим возникает вопрос: а что же раньше-то молчали? Не уж-то не знали, чем она на самом деле занимается, задается вопросом Asia-today.news.

Было время, была "крыша"

Нынешняя ситуация, связанная с USAID, выглядит любопытной и захватывающей. Человечество в ожидании: одни надеются, что она сгинет навсегда, другие - что вернётся и возобновит работу.

Среди последних те, кого принято называть грантоедами. Это работники определенной группы средств массовой информации, имеющие либерально-прозападную политическую ориентацию блогеры и политологи, а также неправительственные организации, различные фонды и всякие правозащитные конторы. Словом, все те, кто незыблемо верит в идеалы западной демократии, до недавнего времени жил на демократические гранты, получаемые по линии USAID, и выполнял задачи, поставленные этим агентством.

Сегодня настроение у них явно не того цвета, который был, по крайней мере, месяц назад. Поскольку, во-первых, теперь надо думать, как и на что жить дальше. А, во-вторых, выходит так, что их банально поматросили и бросили.

А как же до этого было всё прекрасно! Деньги рекой. Пиши, говори и делай что хочешь. То есть, у них всё было и за это ничего не было. Хотя попытки их приструнить были.

Осенью 2023 года Минфин Казахстана опубликовал реестр иностранных агентов – юридических и физических лиц, работающих за иностранное финансирование. Это вызвало бурю возмущений со стороны этих самых агентов. Особенно обиделись медийные личности. Дескать, за что их в предатели записали? Они, мол, изо всех сил стараются приблизить светлое будущее родной страны и все такое. А с ними вот так.

На это очень быстро отреагировала их "крыша" в лице посла США в Казахстане Дэниела Розенблюма. Он решительно заступился за местную американскую агентуру, пригрозив правительству республики "серьезным разговором", если реестру будет дан дальнейший ход. После этого данный список, как корова слизала.

Хотя в чем, собственно, проблема? Никаких юридических последствий попадание в него за собой не влекло. А то, что его фигурантам хотели прилепить ярлык "иностранный агент", ну так ведь это правда. Работаешь за иностранные деньги, значит, делаешь это в интересах иностранцев. Разве не так?

Однако звездно-полосатый хозяин доходчиво дал понять, что обзывать гранотедов иностранными агентами не позволит. И в высоких кабинетах Астаны утерлись. Зато грантоеды после этого воспрянули и разбушлатились так, что казалось, их уже ничто не остановит. Свобода действий пуще прежнего. Еще бы! Ведь за ними стоял самый могущественный в мире покровитель.

Только на поверку вышло так, что делали они хорошо не родной стране и своему народу, а тем, кто их финансировал. И совершенно позабыв старую мудрость о том, что "кто платит, тот и музыку заказывает", осуществляли исключительно то, что отвечает интересам чужого государства, дававшего на это деньги. Если говорить конкретно, то интересам США, от лица которых работало USAID. И об этом на прошлой неделе официально заявили в казахстанском парламенте.

Слово парламентария

5 февраля депутат от Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов выступил с разгромной речью в адрес USAID, потребовав от Минюста и Минэкономики республики провести аудит и выяснить, куда и на что шли деньги, получаемые от этой организации. А затем опубликовать об этом подробный отчет.

Он прямо указал, что наблюдаемые время от времени в Казахстане выступления за права сексуальных меньшинств организуются благодаря внешней финансовой поддержке USAID и не отвечают интересам казахстанского общества. Таким образом, добавил он, в стране распространяется чуждая идеология, насаждаемая под видом защиты прав человека, а на деле растлевающая молодежь и подрастающее поколение.

Магеррамов также указал на необходимость разработки законопроекта, предусматривающего обеспечение защиты и психоэмоциональной, ментальной, физической безопасности казахстанских детей от подобных вредоносных спонсорских проектов, реализуемых в Казахстане агентством USAID и прочими зарубежными якобы неправительственными организациями.

Не сказал он только, что под эгидой развития демократии и соблюдения прав человека эта контора выпестовала в стране внушительный протестный электорат, готовый по первому сигналу подняться на борьбу с действующей властью за весь набор демократических ценностей, которых, согласно "юсаидовскому" учению, нам необходимы, как воздух. В качестве примера Магеррамову следовало бы привести Грузию с ее недавними правительственными протестами, которые щедро профинансировало USAID. (Это, кстати, информация от Илона Маска). Однако этого он, почему-то не сделал. Хотя достаточно доходчиво рассказал о вредоносности USAID и всех его программ для нашей республики.

Только вот делать это нужно было лет двадцать назад.

Смена власти в Белом доме меняет всё

Почему об этом заговорили только сейчас? Неужели раньше не знали, чем на самом деле занимается USAID? Неужели не видели власти Казахстана, что это агентство прямо, бесцеремонно и нагло вмешивается во внутренние дела суверенного государства? Неужели казахстанские спецслужбы не отслеживали деятельность организации, которая почти официально считается филиалом Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США? Почему руководителей USAID принимали в Астане на самом высоком уровне, улыбались и жали руки, принимая за чистую монету заверения в исключительно благих намерениях? (В частности, в 2023 году вице-премьер Роман Василенко принял директора программ по Центральной Азии USAID Аджали Каур, а потом в Казахстане появилась организация KazAID).

Конечно же знали. И правительство знало. И спецслужбы. Иначе грош-цена им всем. Почему молчали? А по той же самой причине, по которой, например, обязались соблюдать санкции против своего ближайшего стратегического союзника и крупнейшего экономического партнера - России.

В Казахстане ведь, впрочем, как и во многих других странах, привыкли оглядываться на Вашингтон, определяющий "среднюю температуру по больнице" и формирующий мировую повестку дня: кому что делать, кому с кем дружить, кому с кем торговать и кому с кем воевать.

А теперь, когда сам Трамп разнес USAID, обвинив его в коррупции, отмывании денег, несоответствии его деятельности интересам США, назвал его руководство "кучкой радикальных сумасшедших" и пообещал принять решение о его будущем, вроде как, сам Бог велел крикнуть: "Да-да! Мы это всегда знали. Просто руки до этого раньше как-то не доходили". И рассказать народу то, о чем до этого говорить было не велено.

Только как бы в скором будущем не пришлось "переобуваться" обратно. Как известно, госсекретарь США Марко Рубио, взявший на себя временное руководство USAID, распустил персонал в отпуск, при этом велел всем быть на связи. А на прошлой неделе заявил следующее:

"Госдепартамент сделал масштабные исключения из режима приостановки США зарубежной помощи, значительная часть таких программ уже возобновлена".

Согласитесь, глупо думать, что Соединенные Штаты откажутся от обширной агентурной сети, созданной USAID по всему миру и эффективно работавшей на протяжении 64-х лет с момента основания. Поскольку, как мы уже сказали, хорошо известно, что USAID является замаскированным филиалом ЦРУ.

Чего ожидать это грядущих программ, сказать сложно. Но готовыми нужно быть ко всему.