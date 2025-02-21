МДС озвучил позицию бизнес-сообщества по проекту Цифрового кодекса в ЖК

В Жогорку Кенеше состоялись парламентские слушания по обсуждению проекта Цифрового кодекса КР, проектов законов "О введении в действие Цифрового кодекса Кыргызской Республики" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в связи с принятием Цифрового кодекса Кыргызской Республики".

На парламентских слушаниях представитель МДС озвучил позицию бизнеса, в частности телекоммуникационной отрасли, по обсуждаемому законопроекту.

"Бизнес-сообщество последовательно поддерживает цифровизацию страны как ключевой фактор повышения эффективности, прозрачности и конкурентоспособности экономики", - сказал правовой эксперт МДС Исабек Султан, подчеркнув значение телекоммуникационной отрасли как движущей силы цифровизации.

"Для дальнейшего устойчивого развития отрасли важна стабильность правового регулирования в данной отрасли", - добавил он.

МДС озвучил комментарии по некоторым критическим положениям проекта Цифрового кодекса.

1.Сохранение отраслевого регулирования в сфере электросвязи

Проект Цифрового кодекса предусматривает отмену Закона КР "Об электрической связи". Учитывая стратегическую важность телекоммуникационной сферы, предлагается воспроизвести ключевые нормы этого закона в Цифровом кодексе для обеспечения правовой стабильности и защиты интересов отрасли.

2.Прозрачность процесса присвоения радиочастот

Действующая редакция статьи 102 допускает отказ в межведомственном согласовании без обоснования, что создает риски непрозрачности и административных барьеров. МДС предлагает закрепить норму, обязывающую государственные органы предоставлять мотивированные отказы, а также рассматривать отсутствие ответа в установленный срок как автоматическое согласование.

3.Защита конфиденциальности и персональных данных

В статье 129 предлагается исключить телекоммуникационные метаданные из состава "телекоммуникационной тайны", что нарушает права пользователей. МДС настаивает на признании таких данных, защищаемых законом, а также на разъяснении, что операторы связи не имеют технической возможности доступа к содержимому переговоров.

4.Защита информации о расположении телекоммуникационных объектов

В статье 91 категории пространственных данных могут включать базовые станции операторов связи. Однако их местоположение является коммерческой тайной и не должно включаться в цифровые реестры. МДС предлагает исключить такие данные из перечня пространственных данных для предотвращения злоупотреблений и защиты критической инфраструктуры.

5.Разграничение прав государства и операторов при управлении сетями

Проект кодекса предусматривает возможность приостановления эксплуатации сетей и передачи их управления "временным органам" без четко прописанных условий. Для защиты стабильности бизнеса предлагается ввести четкие критерии для такого вмешательства, предусмотреть компенсацию за убытки и исключить возможность передачи управления без участия операторов.

Дополнительные предложения

6.Защита прав операторов связи на использование инфраструктуры

Операторы связи сталкиваются с необоснованными требованиями демонтажа базовых станций, даже после получения всех разрешений. МДС предлагает запретить демонтаж телекоммуникационных объектов без судебного решения, что обеспечит защиту инвестиций и стабильность работы сетей связи.

7.Гарантии равных условий для операторов связи

В связи с утратой силы Закона "Об электрической связи" предлагается дополнить статью 181 положениями, обеспечивающими равный доступ всех участников рынка к сетям и услугам электросвязи, что будет способствовать развитию конкуренции и привлечению инвестиций в отрасль. Исходя из этого, МДС предложил доработать проект Цифрового кодекса с учетом мнения целой отрасли операторов связи.

Ранее Международный деловой совет (МДС) направлял ряд рекомендаций к проекту Цифрового кодекса, некоторые из которых были озвучены в выступлении правового эксперта МДС Исабека Султана.

Напомним, МДС принимал участие на стадии разработки проекта Цифрового кодекса, а также в анализе регулятивного воздействия к проекту кодекса.