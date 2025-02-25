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ГТС опровергла заявление депутата о коррупции при ввозе краски в Кыргызстан

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Государственная таможенная служба прокомментировала заявления депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Самакова на заседании ЖК 12 февраля 2025 года о коррупционных схемах при ввозе красок и лаков. Депутат отметил, что под кодом ТН ВЭД "водоэмульсионка" ввозят краски и эмаль.

ГТС отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 84 Таможенного кодекса ЕАЭС декларант обязан, в том числе, представить таможенному органу документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации.

Вместе с тем отмечаем, что краски и лаки (включая эмали и политуры) подразделяются на два вида:

растворяемые в неводной среде (код ТН ВЭД 3208);

растворяемые в водной среде (код ТН ВЭД 3209).

К примеру, согласно базе данных ГТС за 2024 год в ЖДТ "Северная" были ввезены 5 ж/д вагонов красок из Исламской Республики Иран весом 285 тонн. При этом декларантом были поданы товаросопроводительные документы с кодом ТН ВЭД 320990 "прочие краски и лаки (включая эмали и политуры), изготовленные на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде" и, соответственно, оформлены с помещением под таможенную процедуру "Выпуск для внутреннего потребления" с уплатой всех причитающихся платежей в полном объеме, а именно сборов в размере 0,40 % от таможенной стоимости, таможенной пошлины в размере 6,5 % и НДС в размере 12 %.

Также в порядке информации сообщаем, что в соответствии с решением Коллегии ЕЭК от 22 января 2019 года № 10 в отношении красок и лаков (включая эмали и политуры), изготовленных на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированных или растворенных в неводной среде (код ТН ВЭД 3208 90), происходящих из Исламской Республики Иран, применены преференциальные ставки ввозных таможенных пошлин в размере 0 %.

Таким образом, из представленной выше информации следует, что при ввозе лаков и красок на территорию КР декларантом был заявлен код ТН ВЭД 3209 (растворяемые в водной среде) без применения преференциальных ставок с уплатой пошлин и налогов в полном объеме.

Исходя из вышеизложенного, ГТС отмечает, что заявления Самакова не соответствуют действительности и подчеркивает, что депутат может обратиться за официальной и достоверной информацией в ГТС во избежание введения общественности в заблуждение. ГТС готова предоставить все необходимые разъяснения.


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URL: https://www.vb.kg/443282
Теги:
ГТС, Иран, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат, товары
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