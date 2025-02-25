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ГКНБ: Следователь Первомайского РУВД задержан за вымогательство денег

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- Бермет Таалайбекова
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Следователь Первомайского РУВД капитан юстиции Б.У.А., в целях извлечения незаконных доходов и личного обогащения создал условия для систематического вымогательства и получения денежных средств за разрешение на встречу с задержанными. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, задержанный, обладая властными полномочиями при решении вопроса о проведении личных встреч близких родственников с лицами, подозреваемыми в совершении различных преступлений и находящимися под стражей, прикрываясь различными основаниями и под необоснованными предлогами затягивал решение либо отказывал в разрешении на встречу.

24 февраля Б.У.А. был задержан с поличным при очередном получении взятки за разрешение на свидание с заключенным под стражей. Он был водворен в ИВС.

В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к данной коррупционной схеме.


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URL: https://www.vb.kg/443291
Теги:
вымогательство, задержание, коррупция, Первомайский район, деньги, милиция, ГКНБ
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