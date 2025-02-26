Погода
$ 87.34 - 87.81
€ 91.05 - 92.05

ГКНБ вернул незаконно приватизированный детский сад в Бишкеке государству

113  0
- Соня Ким
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках проводимой работы по возврату незаконно приватизированных объектов установил факт незаконного вывода части имущества государственной собственности - здания детского сада, ранее состоящего на балансе швейной фабрики им. 40 лет Октября - АО "Айгул". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что в нарушение действующего законодательства Кыргызской Республики и имеющихся нормативно-правовых актов, запрещающих отчуждение социальных объектов, вышеупомянутый комплекс детского сада был незаконно выведен из баланса АО "Айгул" и реализован частным лицам.

В результате принятых мер собственники объекта социального назначения, осознавая противоправность владения данным имуществом, добровольно возвратили на баланс государства двухэтажное здание детского сада вместимостью 280 детей с полезной площадью 1810 кв. м и общей территорией 0,65 га.

Следует отметить, что в целях решения задач, связанных с нехваткой дошкольных образовательных учреждений в столице, вышеуказанный объект мэрией города Бишкек будет включен в план по реконструкции дошкольного образовательного учреждения с соответствующей инфраструктурой для дальнейшего использования по целевому назначению.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443337
Теги:
ГКНБ, детский сад, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  