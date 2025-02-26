ГКНБ вернул незаконно приватизированный детский сад в Бишкеке государству

В рамках проводимой работы по возврату незаконно приватизированных объектов установил факт незаконного вывода части имущества государственной собственности - здания детского сада, ранее состоящего на балансе швейной фабрики им. 40 лет Октября - АО "Айгул". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что в нарушение действующего законодательства Кыргызской Республики и имеющихся нормативно-правовых актов, запрещающих отчуждение социальных объектов, вышеупомянутый комплекс детского сада был незаконно выведен из баланса АО "Айгул" и реализован частным лицам.

В результате принятых мер собственники объекта социального назначения, осознавая противоправность владения данным имуществом, добровольно возвратили на баланс государства двухэтажное здание детского сада вместимостью 280 детей с полезной площадью 1810 кв. м и общей территорией 0,65 га.

Следует отметить, что в целях решения задач, связанных с нехваткой дошкольных образовательных учреждений в столице, вышеуказанный объект мэрией города Бишкек будет включен в план по реконструкции дошкольного образовательного учреждения с соответствующей инфраструктурой для дальнейшего использования по целевому назначению.