В Бишкеке пройдет награждение женщин медалями Конгресса женщин КР

В честь Международного Женского Дня 4 марта в филармонии имени Т. Сатылганова пройдет традиционное торжественное мероприятие Конгресса женщин Кыргызской Республики. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, в церемонии примут участие женщины из всех регионов страны: многодетные матери представительницы различных национальностей и профессий, заслуженные учителя и лучшие врачи, ветераны женского движения и женщины, удостоенные высоких Правительственных наград. Женщины, работающие в различных сферах страны, награждаются медалями Конгресса женщин Кыргызской Республики "Лидерлик үчүн", "Өрнөктүү эне", "Эмгектеги каармандыгы үчүн".

На торжестве ожидается приветствие государственного секретаря КР Суйунбека Касманбетова и руководителей дипломатических миссий.

Торжественное мероприятие откроется поздравительной речью президента Конгресса женщин Кыргызстана Замиры Акбагышевой.

Приглашены послы следующих стран:

- Китая - Лю Цзянпин

- Российской Федерации - Сергей Иванович Вакунов

- Республики Корея - Ким Квангдже

- Исламской Республики Пакистан - Хасан Али Зайгам

- Исламской Республики Иран - Хоссейн Ядегари

- Республики Беларусь - Сергей Молунов

- Азербайджанской Республики - Латиф Сейфаддин оглы Гандилов

- Узбекистана - Ниязходжаев Саидкирам Пархатович.

Вечер будет посвящен кыргызстанкам, прославившим своим упорным трудом нашу родину государственным и общественным деятелям, руководителям экономической сферы, деятелям науки и образования, здравоохранения, культуры и искусства, внесших весомый вклад в развитие сел, районов, областей и Кыргызстана и тех, кто достиг больших успехов в воспитании, образовании и просвещении кыргызстанцев.