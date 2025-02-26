В Бишкеке пройдет награждение женщин медалями Конгресса женщин КР

В честь Международного Женского Дня 4 марта в филармонии имени Т. Сатылганова пройдет традиционное торжественное мероприятие Конгресса женщин Кыргызской Республики. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
По их данным, в церемонии примут участие женщины из всех регионов страны: многодетные матери представительницы различных национальностей и профессий, заслуженные учителя и лучшие врачи, ветераны женского движения и женщины, удостоенные высоких Правительственных наград. Женщины, работающие в различных сферах страны, награждаются медалями Конгресса женщин Кыргызской Республики "Лидерлик үчүн", "Өрнөктүү эне", "Эмгектеги каармандыгы үчүн".
На торжестве ожидается приветствие государственного секретаря КР Суйунбека Касманбетова и руководителей дипломатических миссий.
Торжественное мероприятие откроется поздравительной речью президента Конгресса женщин Кыргызстана Замиры Акбагышевой.
Приглашены послы следующих стран:
- Китая - Лю Цзянпин
- Российской Федерации - Сергей Иванович Вакунов
- Республики Корея - Ким Квангдже
- Исламской Республики Пакистан - Хасан Али Зайгам
- Исламской Республики Иран - Хоссейн Ядегари
- Республики Беларусь - Сергей Молунов
- Азербайджанской Республики - Латиф Сейфаддин оглы Гандилов
- Узбекистана - Ниязходжаев Саидкирам Пархатович.
Вечер будет посвящен кыргызстанкам, прославившим своим упорным трудом нашу родину государственным и общественным деятелям, руководителям экономической сферы, деятелям науки и образования, здравоохранения, культуры и искусства, внесших весомый вклад в развитие сел, районов, областей и Кыргызстана и тех, кто достиг больших успехов в воспитании, образовании и просвещении кыргызстанцев.