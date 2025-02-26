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Садыр Жапаров призвал Европарламент к объективной оценке ситуации в КР

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- Бермет Таалайбекова
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Президент Садыр Жапаров сегодня, 26 февраля, принял депутатов Европейского парламента во главе с председателем подкомитета по правам человека Муниром Сатури. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, состоялось обсуждение широкого спектра вопросов, включая дальнейшее развитие сотрудничества между Кыргызстаном и Европейским союзом, укрепление межпарламентского взаимодействия, защиту прав человека и обеспечение свободы слова.

Глава государства особо подчеркнул, что Кыргызстан и Европейский союз поддерживают конструктивное и многоплановое сотрудничество, охватывающее как двусторонние, так и региональные инициативы. В последние годы состоялся ряд важных встреч и визитов на высоком уровне, включая подписание Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

При этом президент выразил сожаление в связи с тем, что республика сталкивается с однобоким и субъективным отношением, особенно заметным в резолюциях Европейского парламента по ситуации в Кыргызстане.

"Свобода слова и защита прав человека являются ключевыми приоритетами Кыргызской Республики. Как активный участник международного сообщества и член Совета ООН по правам человека, Кыргызстан последовательно реализует меры по укреплению демократии, верховенства закона и соблюдению международных обязательств.

В этой связи вызывает недоумение, что при подготовке указанных резолюций европейская сторона не запрашивала разъяснений или дополнительных сведений у кыргызской стороны", - заявил Садыр Жапаров.

В свою очередь председатель подкомитета по правам человека Европейского парламента Мунир Сатури выразил благодарность главе государства за прием и подчеркнул, что стратегическое сотрудничество между Кыргызстаном и Европейским союзом является важной задачей. Он подтвердил готовность к открытому диалогу и добавил, что итоги встречи внесут значительный вклад в дальнейшее укрепление взаимодействия между сторонами.

Мунир Сатури поздравил Садыра Жапарова с достижениями по урегулированию приграничных вопросов с соседними странами. Он особо отметил, что Кыргызстан полностью выполняет свои международные обязательства, включая рекомендации Венецианской комиссии, и демонстрирует приверженность принципам демократии и защиты прав человека.

Он также выразил обеспокоенность тем, что ограничиваются гражданское общество и свобода слова. Депутаты Европарламента также отметили свою тревогу в связи с задержанием одного из членов партии "Социал-демократы".

В целях предоставления исчерпывающей информации по указанному делу на встречу были приглашены руководители правоохранительных органов, которые подробно ответили на вопросы депутатов подкомитета по правам человека.

Заслушав информацию по делу о подкупе избирателей, Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан проводит многовекторную политику и стремится к дружественным и партнерским отношениям с каждой страной Европы.

"Мелкие вопросы, связанные с деятельностью отдельных политиков, не должны становиться препятствием для дальнейшего углубления сотрудничества", - подчеркнул президент.

Председатель подкомитета Мунир Сатури поддержал мнение главы государства, отметив, что взаимодействие между сторонами не должно ограничиваться вопросами отдельных партий. Он добавил, что митинги и демонстрации проходят во всем мире, и везде происходят задержания политических деятелей. Однако, по сравнению со странами Европы, судебные инстанции Кыргызстана продемонстрировали гуманность, предоставив свободу задержанным.

Временный поверенный в делах представительства Европейского союза в Кыргызстане Ханс Фарнхаммер подчеркнул высокий уровень взаимодействия с государственными органами республики. Он рассказал, что министерства и ведомства Кыргызстана проделывают значительную работу по укреплению сотрудничества с Евросоюзом.

Подводя итоги встречи, президент отметил, что диалог с Европейским союзом остается важным приоритетом для Кыргызстана. Он выразил надежду, что встреча прошла плодотворно и способствовала конструктивному обмену мнениями.

Садыр Жапаров также обозначил, что рассчитывает на то, что депутаты Европейского парламента донесут объективную и всестороннюю информацию о положении дел в Кыргызстане до своих коллег и европейского сообщества в целом.


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URL: https://www.vb.kg/443348
Теги:
Европа, парламент, президент, Кыргызстан, Свобода слова, Садыр Жапаров
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