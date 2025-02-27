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"Стереотипы о женщинах в Иране: реальность искажается за пределами страны"

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- Назгуль Абдыразакова
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Доктор наук в области международного права, глава Департамента развития международных культурных связей между женщинами Организации по исламской культуре и связям Министерства культуры и исламской ориентации ИРИ и Советник главы данной Организации Фатеме Эбрахими рассказала журналистам о своем видении роли женщин в развитии и укреплении семейных и нравственных основ общества. По этому поводу она выступила на круглом столе "Вклад женщин в развитие и укрепление семейных и нравственных основ общества" в Бишкеке, организованном Культурным представительством при посольстве Исламской Республики Иран в Кыргызской Республике и прогрессивным общественным объединением женщин "Мутакаллим".

"Первое, что я заметила в Кыргызстане, - это не различия, а, наоборот, схожести, особенно в культурном и социальном плане. После встреч, я отметила, что здесь женщины играют активную роль. Они стремятся быть хорошими женами и добрыми матерями, а также активно участвовать в обществе, занимая общественные и социальные должности.

Единственное различие, которое может бросаться в глаза не нам, а местным женщинам, связано с одеждой. Разница в том, какую одежду носят у нас и какую - здесь. Возможно, многие думают, что у нас в этом плане существуют серьезные ограничения.

Конечно, у нас есть законы, основанные на исламском шариате, но главной целью этих законов, касающихся хиджаба, является защита женщины от восприятия её как объекта мужских наслаждений и предотвращение возможной сексуализации. К сожалению, многие неправильно трактуют и злоупотребляют смыслом этих законов. В нашей культуре действительно много женщин, которые носят хиджаб.

Я также заметила в Кыргызстане множество девушек, которые, если и не носят хиджаб, одеваются довольно скромно. Здесь я вижу не различия, а схожести. Чтобы лучше понять Иран и объективно оценить ситуацию, нужно приехать в нашу страну. Многие, кто приезжает, отмечают, что их мнение полностью меняется.

Стереотипы о наших женщинах существуют, как правило, за пределами нашей страны, поскольку международные СМИ часто представляют Иран в негативном свете.

Что касается внутренней ситуации в Иране, то, например, на своем личном опыте могу сказать, что я около 20 лет работаю и преподаю, являюсь доктором в области прав женщин и профессором в университете. Я занимала множество руководящих постов в этой сфере, и наше правительство, в частности наш духовный лидер, оказывает большую поддержку женщинам. У нас нет ограничений или ущемлений прав и свобод женщин. Напротив, правительство и общество прилагают максимум усилий, чтобы мы чувствовали себя комфортно.

Если читать современные средства массовой информации, можно подумать, что иранки не могут выезжать за пределы страны и занимать какие-либо должности. Но, как вы видите, мы обе - женщины-доктора наук, я профессор, а моя коллега - ассистент профессора, и мы приехали для того, чтобы развеять стереотипы, которые существуют за пределами нашей страны, но не внутри неё.

Это сложный вопрос, о котором можно долго говорить. Главное, что я хотела бы отметить, - это существование гендерных стереотипов. Один из главных стереотипов заключается в том, что есть "женские профессии". Я хочу подчеркнуть, что у нас нет строгого деления на женские и мужские профессии.

Следует различать женскую природу, которая подходит для выполнения определенных работ или задач. Например, женщина может заниматься домашними делами не по обязанностям, установленным исламским шариатом или иранскими законами, а потому, что она этого хочет. Она заботится о своем муже и детях, потому что любит их, а не из-за обязательств", - заявила Фатеме Эбрахими.


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URL: https://www.vb.kg/443351
Теги:
Иран, Бишкек, Кыргызстан, женщины
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