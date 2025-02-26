Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 91.05 - 92.05

Посол Ирана: В исламе женщины и мужчины равны в правах и обязанностях

260  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Кыргызстане Голам Хоссейн Ядегари на круглом столе "Вклад женщин в развитие и укрепление семейных и нравственных основ общества" в своем выступлении подчеркнул, что в исламе с древних времен женщины и мужчины имели равные права и обязанности.

"Хочу отметить, что в исламе еще 1400 лет назад подчеркивалось, что женщины и мужчины имеют равные права и обязанности. Единственный аспект, в котором они могут превосходить друг друга, - это богобоязненность. Мы гордимся тем, что Всевышний дал наказ пророку, чтобы он также принял присягу у женщин. Женщины наравне с мужчинами, сподвижниками сахабов, молили о присяге на верность пророку, поскольку в том исламском обществе женщины и мужчины воспринимались одинаково.

Надеюсь, что данная встреча принесет позитивные результаты в сфере взаимодействия, в частности, в сотрудничестве между женщинами в области исламских наук. Мы надеемся стать свидетелями таких встреч и мероприятий в будущем", - заявил посол.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443353
Теги:
Иран, ислам, Кыргызстан, женщины
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  