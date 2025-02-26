Посол Ирана: В исламе женщины и мужчины равны в правах и обязанностях

Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Кыргызстане Голам Хоссейн Ядегари на круглом столе "Вклад женщин в развитие и укрепление семейных и нравственных основ общества" в своем выступлении подчеркнул, что в исламе с древних времен женщины и мужчины имели равные права и обязанности.

"Хочу отметить, что в исламе еще 1400 лет назад подчеркивалось, что женщины и мужчины имеют равные права и обязанности. Единственный аспект, в котором они могут превосходить друг друга, - это богобоязненность. Мы гордимся тем, что Всевышний дал наказ пророку, чтобы он также принял присягу у женщин. Женщины наравне с мужчинами, сподвижниками сахабов, молили о присяге на верность пророку, поскольку в том исламском обществе женщины и мужчины воспринимались одинаково.

Надеюсь, что данная встреча принесет позитивные результаты в сфере взаимодействия, в частности, в сотрудничестве между женщинами в области исламских наук. Мы надеемся стать свидетелями таких встреч и мероприятий в будущем", - заявил посол.