Тогани Абузар: В СМИ часто искажаются факты о положении иранских женщин

Советник по культуре посольства Исламской Республики Иран в Кыргызстане Тогани Абузар на круглом столе "Вклад женщин в развитие и укрепление семейных и нравственных основ общества" заявил, что, к сожалению, в СМИ часто искажаются факты о правах и положении иранских женщин.

"Именно поэтому мы организовали этот круглый стол - чтобы рассказать о достижениях иранских женщин, их вкладе в общество, а также узнать больше о кыргызстанских женщинах.

Наши сегодняшние гости - члены научной делегации, обе являются докторами наук. Одна из них - доктор наук в области социальных коммуникаций, другая - доктор наук в области международного права. Они поделятся своим видением культурной роли женщин, расскажут о глобальных семейных проблемах и возможных путях их решения", - сказал он.