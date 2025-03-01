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В Бишкеке детский сад вернули государству

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР выявлен факт незаконного вывода здания государственного детского сада в частную собственность сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в период разгосударствления и приватизации государственного имущества в 1994 году указанный детский сад по адресу: Бишкек, МТУ Маевка был незаконно выведен и в последующем продан в частную собственность.

Необходимо отметить, что с момента перехода в частную собственность, здание детского сада до сегодняшнего дня не использовалась по назначению. В настоящее время здание детского сада разрушено и находится в заброшенном состоянии, при этом оно использовалось как складское помещение для лекарственных препаратов.

Вместе с тем, в ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий владелец данного объекта С.В.А., осознавая противоправность владения указанным имуществом, изъявил добровольное желание передать в пользу государство здание бывшего детского сада, с прилагающим участком.

Следует отметить, что в настоящее время здание бывшего детского сада передано на баланс мэрии Бишкека для использования по целевому назначению.


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URL: https://www.vb.kg/443436
Теги:
ГКНБ, детский сад, Бишкек
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