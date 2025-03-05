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В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении грабежа

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении грабежа. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района.

По ее данным, 23 февраля гражданин Б.Э. обратился в милицию о том, что неизвестное лицо, находясь на пересечении улиц Рыскулова-Павлова, применив физическую силу, открыто завладело его барсеткой, в которой находились мобильный телефон марки "Редми" стоимостью 16 000 сомов и денежные средства в сумме 7 000 сомов. После этого мужчина скрылся.

На основании заявления было возбуждено уголовное дело по статье 206 (грабеж) УК Кыргызской Республики. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан Э.К. 1986 года рождения, который был водворен в ИВС. В настоящее время устанавливается его причастность к совершению других аналогичных преступлений.


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URL: https://www.vb.kg/443582
Теги:
задержание, кража, Первомайский район, Бишкек, деньги
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