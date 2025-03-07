Известные футбольные клубы, которые никогда не выигрывали Лигу чемпионов

Лига чемпионов УЕФА - это вершина клубного футбола в Европе, и клубы со всего континента стремятся завоевать этот престижный трофей. Несмотря на то, что 23 команды смогли записать свои имена в историю как победители турнира с момента его основания в 1955 году, многие из самых мощных и популярных клубов Европы так и не смогли завоевать этот трофей.

Несмотря на огромные фан-базы, богатую историю и большие финансовые вложения, эти клубы так и не смогли стать обладателями coveted трофея Лиги чемпионов. Давайте рассмотрим крупнейшие клубы, которые так и не смогли выиграть этот турнир, оценивая их по размеру фан-базы, финансовой мощи и тому, насколько близки они были к победе.

1. Пари Сен-Жермен (ПСЖ)

Год основания: 1970

Стоимость клуба: £900 млн

Пари Сен-Жермен с огромной финансовой поддержкой и звездным составом стал одной из самых доминирующих команд в европейском футболе за последние годы. С такими игроками, как Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе, ПСЖ регулярно борется за победу в Лиге чемпионов. Их наибольший шанс на успех пришелся на 2020 год, когда они впервые в своей истории добрались до финала. Однако, к сожалению, парижане проиграли 1-0 в финале против Баварии, так и не завоевав свой первый титул в Лиге чемпионов. Несмотря на огромную финансовую мощь, ПСЖ остается одним из самых крупных клубов, которые никогда не выигрывали Лигу чемпионов.

2. Атлетико Мадрид

Год основания: 1903

Стоимость клуба: £385 млн

Атлетико Мадрид под руководством Диего Симеоне стал постоянным претендентом на титул Лиги чемпионов. Испанский клуб трижды выходил в финал (в 2014, 2016 и 2020 годах), но каждый раз они терпели неудачу. Самое болезненное поражение произошло в 2014 году, когда они проиграли Реалу в дополнительное время. В 2016 году снова не смогли победить Реал, уступив в серии пенальти. Несмотря на постоянное присутствие в верхней части европейского футбола, Атлетико Мадрид так и не смог завоевать Лигу чемпионов.

3. Арсенал

Год основания: 1886

Стоимость клуба: £960 млн

Арсенал, один из самых титулованных клубов Англии, так и не завоевал Лигу чемпионов. Их самое памятное и болезненное поражение произошло в 2006 году, когда они дошли до финала в Париже. Несмотря на то, что они вышли вперед в матче против Барселоны, Арсенал в итоге проиграл 2-1, и титул так и ускользнул от них. Арсенал стабильно участвует в Лиге чемпионов, но так и не смог завоевать этот трофей. Болельщики клуба до сих пор помнят тот финал 2006 года, так как он остается одним из самых болезненных моментов в истории клуба.

4. Тоттенхэм Хотспур

Год основания: 1882

Стоимость клуба: £661 млн

Тоттенхэм Хотспур пережил драматичный путь в Лиге чемпионов в 2019 году, когда клуб впервые в своей истории дошел до финала. В финале им предстала встреча с Ливерпулем в чисто английском противостоянии. Несмотря на захватывающее путешествие к финалу, Тоттенхэм не смог завоевать трофей и проиграл 2-0 Ливерпулю. Тоттенхэм стабильно конкурирует на европейской арене, но до сих пор не смог победить в Лиге чемпионов, и болельщики клуба задаются вопросом, когда же этот заветный трофей окажется у них.

5. Рома

Год основания: 1927

Стоимость клуба: £284 млн

АС Рома, с богатой историей и страстными болельщиками, стабильно участвует в самых престижных турнирах Европы. Лучший результат клуба в Лиге чемпионов пришелся на 1984 год, когда они дошли до финала против Ливерпуля. Несмотря на все усилия, Рома проиграла в серии пенальти, и титул снова ускользнул от клуба. С тех пор Рома несколько раз достигала глубоких стадий турнира, но так и не смогла завоевать Лигу чемпионов.

6. Лион

Год основания: 1950

Стоимость клуба: £167 млн

Олимпик Лион, долгое время считавшийся доминирующей силой в французском футболе, стабильно выступал в Лиге чемпионов. Однако несмотря на постоянное присутствие в турнире, клуб так и не сумел завоевать Лигу чемпионов. Лучший результат пришелся на 2010 год, когда Лион дошел до полуфинала, но был выбывший из турнира Баварией. Лион остается одним из самых крупных клубов, которые никогда не выигрывали этот трофей, несмотря на их впечатляющие достижения и стабильное присутствие в европейских турнирах.

7. Байер Леверкузен

Год основания: 1904

Стоимость клуба: £487 млн

Байер Леверкузен - один из самых известных клубов немецкого футбола, но им так и не удалось завоевать Лигу чемпионов. Лучший шанс пришелся на 2002 год, когда клуб дошел до финала, но проиграл 2-1 Реалу в напряженном матче. Несмотря на сильный состав и несколько успешных кампаний, Леверкузен продолжает оставаться клубом, который не смог выиграть Лигу чемпионов.

8. Валенсия

Год основания: 1919

Стоимость клуба: £170 млн

Золотые годы Валенсии в европейском футболе пришлись на начало 2000-х годов, когда клуб дважды подряд выходил в финал Лиги чемпионов (в 2000 и 2001 годах). Однако Валенсия оба раза терпела поражение - в 2000 году от Реала, а в 2001 году от Баварии. Несмотря на успехи как в Испании, так и в Европе, Валенсия так и не смогла завоевать Лигу чемпионов, что делает ее одним из самых заметных клубов, которые не выиграли этот престижный трофей.

Заключение

Эти клубы, каждый из которых имеет богатую историю, большую фан-базу и значительную финансовую мощь, пережили взлеты в европейских турнирах, но так и не смогли завоевать главный трофей - Лигу чемпионов. С развитием сезона 2024/2025 клубы, такие как ПСЖ, Арсенал и Атлетико Мадрид, будут надеяться, что наконец смогут пробиться к первому титулу в Лиге чемпионов и завершить свою стремительную погоню за трофеем. Пока что они остаются среди крупнейших клубов, которые так и не выиграли Лигу чемпионов - заветную награду, которая продолжает ускользать от них, несмотря на их упорные усилия на высшем уровне.

Путь к славе долгий и трудный, и для этих клубов мечта о победе в Лиге чемпионов остается насущной.