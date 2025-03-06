Нурланбек Тургунбек уулу: Женщина – это великая сила

Торага Нурланбек Тургунбек уулу сегодня, 6 марта, принял участие в национальном форуме "Женское лидерство, меняющее эпоху – 100 лет". Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным, Нурланбек Тургунбек уулу поздравил участниц форума с Международным женским днем и отметил, что кыргызский народ издревле очень бережно относился к женщинам и высоко ценил их место в обществе. "Недаром и в нашей религии говорится, что рай – у ног матерей. Следование этой заповеди Пророка является нашим долгом и перед предками, так как женщина – это не только благо одного дома, но и всего общества, это сила, толкающая это общество вперед", - сказал он.

Торага напомнил, что в последние 100 лет кыргызские женщины, работая в различных сферах, наравне с мужчинами вносили вклад в становление Кыргызстана. "Такой политики по обеспечению гендерного равенства как у нас, нет даже в ведущих европейских странах. Об этом я говорил и на встрече с депутатами Европарламента. В Кыргызстане для женщин предусмотрена специальная квота в Жогорку Кенеше и местных кенешах. Таким образом гарантировано участие женщин-лидеров в законотворческом процессе", - добавил Нурланбек Тургунбек уулу.

Кроме этого, Нурланбек Тургунбек уулу подчеркнул, что за годы независимости были случаи, когда женщин использовали в политических играх, ставили их в первые ряды на митингах и пикетах. "Женщины – это символ чистоты и заботы, и мы прилагаем максимальные усилия для их защиты, для того, чтобы повышалась роль и уважение к женщинам, как в семье, так и в обществе в целом", - отметил Торага.

В заключение торага сказал, что женщина – это великая сила. Он выразил надежду, что еще больше женщин будут проявлять свои лидерские качества.