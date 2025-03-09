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Результаты первых игр матчей 1/8 финала Лиги Европы

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- Самуэль Деди Ирие
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Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы и лиги конференции УЕФА начались с захватывающих встреч по всему континенту.

В Амстердаме на стадионе "Йохан Круифф Арена" "Аякс" принимал "Айнтрахт". Матч завершился драматичной победой гостей со счётом 1:2. Нападающий "Аякса" Брайан Бробби открыл счёт на 10-й минуте. Однако "Айнтрахт" быстро восстановил равенство, и полузащитник Хуго Ларссон на 27-й минуте сравнял счёт. На 70-й минуте Эльиес Скири вывел "Айнтрахт" вперёд, что позволило немецкой команде взять важное преимущество перед ответным матчем.

Тем временем в Норвегии "Будё-Глимт" продемонстрировал доминирующую игру, разгромив "Олимпиакос" с крупным счётом 3:0. Уже на 13-й минуте хозяева поля вышли вперёд благодаря автоголу вратаря "Олимпиакоса" Константиноса Цолакиса. Перед перерывом форвард "Будё-Глимта" Каспер Хег удвоил преимущество своей команды на 45-й минуте. В начале второго тайма, на 55-й минуте, Хег оформил дубль, обеспечив своей команде уверенную победу.

В ещё одном увлекательном матче итальянский "Лацио" одержал трудную победу со счётом 2:1 над чешской "Викторией Пльзень". Уже на 18-й минуте защитник "Лацио" Алессио Романьоли открыл счёт. В начале второго тайма, на 53-й минуте, Рафиу Дуросинми сравнял счёт для "Виктории". Однако в самом конце игры, на 90+8 минуте, нападающий "Лацио" Густав Исаксен забил победный гол, оставив чешскую команду без времени на ответ.

Ответные матчи состоятся 13-14 марта, и все команды будут бороться за место в четвертьфинале этого престижного европейского турнира. Фанатов ожидают ещё более захватывающие поединки, поскольку эти противостояния выходят на решающую стадию.


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URL: https://www.vb.kg/443690
Теги:
Европа, футбол
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