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В Кыргызстане военнослужащие поздравили женщин-коллег с 8 марта

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- Светлана Лаптева
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В Центральном аппарате Министерства обороны и Генерального штаба, войсках (силах), соединениях, частях и учреждениях Вооруженных Сил Кыргызской Республики состоялись тожественные мероприятия, посвященные празднованию Международного женского дня - 8 марта.

Утро предпраздничного дня, во всех воинских коллективах оборонного ведомства, началось традиционно – все прибывающие в часть женщины были встречены цветами и теплыми пожеланиями военнослужащими - мужчинами.

Затем в соединениях, частях и учреждениях прошли торжественные собрания в честь международного женского дня, поощрение женщин и концертные программы.

Торжественное собрание Центрального аппарата Министерства обороны и Генерального штаба, а также Бишкекского гарнизона состоялось в актовом зале Кыргызско-Русском Славянском университете имени Б.Н. Ельцина.

Перед собравшимися, от имени руководства Министерства обороны, выступил первый заместитель министра обороны генерал-майор Эрлис Тердикбаев, который тепло и сердечно поздравил присутствующих на собрании женщин – военнослужащих и служащих Вооруженных Сил, а в их лице всех женщин армии Кыргызстана, которые своим добросовестным трудом вносят весомый вклад в совершенствование боевой готовности наших воинских коллективов.

С своем выступлении генерал-майор Эрлис Тердикбаев особо поздравил женщин – членов семей военнослужащих Вооруженных Сил за их заботу и создание теплого семейного уюта нашим военнослужащим, что безусловно положительно способствует выполнению учебно-боевых военнослужащими соединений, частей и учреждений Министерства обороны.

Далее был зачитан (доведен) приказ министра обороны о поощрении женщин в честь этого праздника.

Завершилось торжественное собрание большим праздничным концертом, подготовленное артистами Центрального дома армии.


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URL: https://www.vb.kg/443694
Теги:
8 Марта, Кыргызстан, Министерство обороны
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