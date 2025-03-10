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Кыргызстан предложил Турции расширить квоту на лечение своих граждан

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- Назгуль Абдыразакова
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Состоялась встреча посла Кыргызской Республики в Турецкой Республике Руслана Казакбаева с вице-президентом Турецкой Республики Джевдетом Йылмазом. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, основное внимание было уделено вопросам расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также организации взаимных визитов на высшем и высоком уровнях в 2025 году.

Особое внимание было уделено подготовке к проведению Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая пройдет в Кыргызстане в 2025 году. Стороны также обсудили вопросы упрощения торговли, создания кыргызско-турецкого инвестиционного фонда и реализации крупных инвестиционных проектов в Кыргызстане.

В ходе встречи посол подчеркнул важность активизации межпарламентских связей между странами и выразил заинтересованность Кыргызстана в развитии инвестиционного сотрудничества. В этом контексте была затронута тема увеличения ежегодной квоты на бесплатное лечение граждан Кыргызстана в медицинских учреждениях Турции.

Стороны подтвердили готовность к продолжению тесного сотрудничества по всем обсужденным вопросам и выразили приверженность укреплению стратегического партнерства между странами.


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URL: https://www.vb.kg/443736
Теги:
инвестиции, здравоохранение, Турция, сотрудничество, Кыргызстан, МИД
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