Кыргызстан предложил Турции расширить квоту на лечение своих граждан

Состоялась встреча посла Кыргызской Республики в Турецкой Республике Руслана Казакбаева с вице-президентом Турецкой Республики Джевдетом Йылмазом. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, основное внимание было уделено вопросам расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также организации взаимных визитов на высшем и высоком уровнях в 2025 году.

Особое внимание было уделено подготовке к проведению Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая пройдет в Кыргызстане в 2025 году. Стороны также обсудили вопросы упрощения торговли, создания кыргызско-турецкого инвестиционного фонда и реализации крупных инвестиционных проектов в Кыргызстане.

В ходе встречи посол подчеркнул важность активизации межпарламентских связей между странами и выразил заинтересованность Кыргызстана в развитии инвестиционного сотрудничества. В этом контексте была затронута тема увеличения ежегодной квоты на бесплатное лечение граждан Кыргызстана в медицинских учреждениях Турции.

Стороны подтвердили готовность к продолжению тесного сотрудничества по всем обсужденным вопросам и выразили приверженность укреплению стратегического партнерства между странами.